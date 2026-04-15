F1 : «Je ne veux pas faire ça», Max Verstappen a déjà tranché pour son avenir !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le Néerlandais ne prend pas vraiment de plaisir cette année à cause de la nouvelle réglementation entrée en vigueur. Le quadruple champion du monde pourrait donc explorer d’autres horizons du sport automobile si jamais la situation ne s’arrange pas. Le pilote de Red Bull a toutefois écarté une possibilité.

Et si Max Verstappen quittait la F1 après cette saison ? Le Néerlandais n’apprécie clairement pas la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, et il ne s’est pas privé de le faire savoir. Le quadruple champion du monde a indiqué à plus d’une reprise qu’il ne prenait « aucun plaisir » avec ce règlement qui donne à la F1 des allures de « Mario Kart » selon lui. En ce sens, le pilote de Red Bull pourrait reconsidérer son avenir au sein de la discipline si jamais la situation ne s’améliore pas rapidement.

«On ne peut pas satisfaire tout le monde» : Max Verstappen craque en F1, Lewis Hamilton s’en mêle ! https://t.co/E4WquPhQ7b — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Max Verstappen bientôt loin de la F1 ? Max Verstappen n’a d’ailleurs pas caché qu’il n’était pas opposé à l’idée d’explorer d’autres horizons du sport automobile. Après avoir fait ses débuts en GT3 il y a quelques semaines, le quadruple champion du monde de F1 va participer aux qualifications pour les 24 Heures du Mans. Cependant, le pilote de Red Bull a déjà tranché pour son avenir dans une certaine discipline.