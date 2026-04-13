Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : Les nouvelles photos qui font réagir sur les réseaux sociaux !

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Lewis Hamilton est au coeur de nombreuses rumeurs. Le septuple champion du monde de F1 aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les deux stars ont plusieurs fois été aperçues ensemble ces derniers mois. Et de nouvelles photos n’ont pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.

S’il réalise un plutôt bon début de saison avec Ferrari en F1, Lewis Hamilton fait surtout parler de lui pour sa vie sentimentale. Le septuple champion du monde s’était montré plutôt discret à cet égard depuis sa rupture avec Nicole Scherzinger en 2015. Mais le Britannique aurait enfin retrouvé l’amour... dans les bras de Kim Kardashian ! Depuis plusieurs mois maintenant, les rumeurs fusent au sujet d’une relation amoureuse entre les deux stars.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian at Coachella for Justin Bieber’s headline show! pic.twitter.com/JDh9pbPmV0 — deni (@fiagirly) April 12, 2026

Lewis Hamilton - Kim Kardashian : Les rumeurs fusent sur leur couple Tout a commencé en février dernier, lorsque Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont été aperçus ensemble dans les Cotswolds en Angleterre et à Paris pour ce qui semblaient être des séjours romantiques. Leur apparition remarquée lors du Super Bowl a mis le feu à la toile, et de nouvelles escapades en Arizona aux Etats-Unis ou encore à Tokyo au Japon ont alimenté les rumeurs. Lewis Hamilton a d’ailleurs publié une vidéo sur son compte Instagram où on le voit en compagnie de la femme d’affaires de 45 ans, ce qui semble confirmer la nature de leur relation.