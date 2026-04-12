F1 : Max Verstappen en plein craquage, ce n’est clairement pas fini !

Depuis le début de saison, Max Verstappen est en grande difficulté. Le quadruple champion du monde n’a cessé de se plaindre des nouvelles réglementations entrées en vigueur sur cette année 2026, mais aussi de sa nouvelle monoplace. Pour un ancien pilote, le champion néerlandais va continuer de critiquer de manière incessante ces nouveautés.
Un Max Verstappen en plein calvaire. Le quadruple champion du monde n’a pas fait mieux qu’une sixième place cette saison. Très critique envers les nouvelles réglementations de cette saison 2026, le Néerlandais ne garde pas sa langue dans sa poche, et n’a cessé de pester à l’encontre de sa monoplace, menaçant même de prendre sa retraite à la fin de la saison. Mais ces critiques incessantes commencent à agacer les observateurs, et notamment les anciens pilotes.
« La F1 n’a pas besoin de Max, il y a plein de pilotes talentueux »
« La F1 n’a pas besoin de Max, il y a plein de pilotes talentueux. C’est difficile pour lui de se retrouver au milieu du peloton. Mais compte tenu de son salaire, il y a plus de 50 millions d’euros de bonnes raisons de rester », a notamment lâché l’Irlandais Eddie Irvine, rejoint dans la foulée par Martin Brundle : « Personne n’est indispensable dans ce métier. J’ai vu de nombreuses personnes incroyables passer par ce sport et ne plus être là, ou partir faire autre chose. Le sport continue. Cela vaut pour chacun d’entre nous. »
« Je pense que nous allons encore beaucoup entendre Max cette saison »
Juan Pablo Montoya lui, estime que ces coups de gueule de Verstappen ne sont pas prêts de se terminer. « Quand vous êtes jeune, vous ne comprenez pas forcément cela. Mais avec l’âge et l’expérience, oui. Je comprends sa frustration, parce qu’ils ne sont pas performants. D’après ce qu’on entend, avec la rumeur d’une voiture très lourde, comme Williams, ils vont connaître une année difficile. Max doit s’y faire. Je pense que nous allons encore beaucoup entendre Max cette saison », a ainsi lâché le Colombien dans des propos relayés par Next-Gen Auto.