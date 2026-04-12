F1 : Max Verstappen en plein craquage, ce n’est clairement pas fini !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, Max Verstappen est en grande difficulté. Le quadruple champion du monde n’a cessé de se plaindre des nouvelles réglementations entrées en vigueur sur cette année 2026, mais aussi de sa nouvelle monoplace. Pour un ancien pilote, le champion néerlandais va continuer de critiquer de manière incessante ces nouveautés.

Un Max Verstappen en plein calvaire. Le quadruple champion du monde n’a pas fait mieux qu’une sixième place cette saison. Très critique envers les nouvelles réglementations de cette saison 2026, le Néerlandais ne garde pas sa langue dans sa poche, et n’a cessé de pester à l’encontre de sa monoplace, menaçant même de prendre sa retraite à la fin de la saison. Mais ces critiques incessantes commencent à agacer les observateurs, et notamment les anciens pilotes.

🚨 ALERTE



MAX VERSTAPPEN pourrait prendre sa retraite à la fin de la SAISON !!



Le pilote n’est pas satisfait de la règlement actuelle. pic.twitter.com/0coPaLcMG2 — Kultur (@Kulturlesite_) March 29, 2026

« La F1 n’a pas besoin de Max, il y a plein de pilotes talentueux » « La F1 n’a pas besoin de Max, il y a plein de pilotes talentueux. C’est difficile pour lui de se retrouver au milieu du peloton. Mais compte tenu de son salaire, il y a plus de 50 millions d’euros de bonnes raisons de rester », a notamment lâché l’Irlandais Eddie Irvine, rejoint dans la foulée par Martin Brundle : « Personne n’est indispensable dans ce métier. J’ai vu de nombreuses personnes incroyables passer par ce sport et ne plus être là, ou partir faire autre chose. Le sport continue. Cela vaut pour chacun d’entre nous. »