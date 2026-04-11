F1 - Verstappen : La discussion pour son avenir révélée sur Netflix !

Pierrick Levallet

Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de la saison ? Le quadruple champion du monde n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, et il ne s’en est pas caché. Son avenir dans la discipline est donc assez incertain. Une discussion sur le sujet a d’ailleurs été révélée sur... Netflix !

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le pilote de Red Bull ne porte clairement pas la nouvelle réglementation dans son coeur, et il ne s’est pas privé de le faire savoir. Le quadruple champion du monde n’a cessé de la critiquer depuis le début de saison. Le Néerlandais a d’ailleurs avoué ne pendre plus « aucun plaisir », ce qui n’a pas manqué d’inquiéter pour la suite de sa carrière. En parallèle, Max Verstappen n’hésite pas à explorer d’autres horizons du sport automobile.

F1 : «Ils étaient comme un vieux couple», le départ qui n’annonce rien de bon pour l’avenir de Verstappen ! https://t.co/c9tYKzGhOJ — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Max Verstappen bientôt loin de la F1 ? La star de la F1 commence en effet à se tourner vers le GT3. Max Verstappen va d’ailleurs participer aux qualifications pour les 24 Heures du Mans les 18 et 19 avril prochains. Le Néerlandais pourrait également changer d’écurie pour retrouver les sommets de la F1. Le pilote de Red Bull a notamment été évoqué du côté de Mercedes. L’entourage du quadruple champion du monde aurait d’ailleurs entretenu des discussions pour son futur.