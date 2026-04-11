Lewis Hamilton : La «folie» qui a beaucoup plu à Kim Kardashian !

S’il réalise un plutôt bon début de saison avec Ferrari en F1, Lewis Hamilton fait surtout parler de lui pour sa vie sentimentale. Le septuple champion du monde aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. La femme d’affaires américaine a d’ailleurs été émerveillée par une « folie » réalisée avec le Britannique.
Ces dernières semaines, Lewis Hamilton fait surtout parler de lui pour sa vie sentimentale. Depuis sa séparation avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015, le Britannique s’était montré plutôt discret à cet égard. Seulement, le septuple champion du monde de F1 est au coeur de toutes les spéculations en ce moment. Le Britannique aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras… de Kim Kardashian !
Lewis Hamilton enflamme la toile avec son couple avec Kim Kardashian
Les rumeurs ont mis le feu à la toile début février, lorsque les deux stars ont été aperçues dans les Cotswolds en Angleterre pour un séjour romantique. Lewis Hamilton et Kim Kardashian se sont ensuite rendus à Paris, avant de faire une apparition remarquée lors du Super Bowl. Des escapades en Arizona aux Etats-Unis et à Tokyo au Japon ainsi qu’un commentaire du pilote de Ferrari sous un post Instagram de Kim Kardashian ont mis le feu aux réseaux sociaux.
Lewis Hamilton a fait vibrer Kim Kardashian au Japon
Et comme si cela ne suffisait pas, la dernière publication de Lewis Hamilton a fait réagir. Pour la première fois, le septuple champion du monde de F1 s’est affiché publiquement avec Kim Kardashian dans une vidéo où on le voit faire des drifts dans les rues de Tokyo au volant d’une Ferrari vintage. « C'est de la folie » s’est d’ailleurs exclamée la superstar de 45 ans, totalement enjouée et avec un très grand sourire, en sortant du bolide. Pour certains, cette vidéo sert d’officialisation de leur relation, après des semaines de rumeurs. Plus de 10 ans après, Lewis Hamilton semble enfin vivre une nouvelle idylle.