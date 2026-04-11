Lewis Hamilton : La «folie» qui a beaucoup plu à Kim Kardashian !

Pierrick Levallet

S’il réalise un plutôt bon début de saison avec Ferrari en F1, Lewis Hamilton fait surtout parler de lui pour sa vie sentimentale. Le septuple champion du monde aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. La femme d’affaires américaine a d’ailleurs été émerveillée par une « folie » réalisée avec le Britannique.

Ces dernières semaines, Lewis Hamilton fait surtout parler de lui pour sa vie sentimentale. Depuis sa séparation avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015, le Britannique s’était montré plutôt discret à cet égard. Seulement, le septuple champion du monde de F1 est au coeur de toutes les spéculations en ce moment. Le Britannique aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras… de Kim Kardashian !

Max Verstappen et Lewis Hamilton : Leur salaire fuite dans la presse, la F1 réagit en privé ! https://t.co/mS7gU8Ejp4 — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

Lewis Hamilton enflamme la toile avec son couple avec Kim Kardashian Les rumeurs ont mis le feu à la toile début février, lorsque les deux stars ont été aperçues dans les Cotswolds en Angleterre pour un séjour romantique. Lewis Hamilton et Kim Kardashian se sont ensuite rendus à Paris, avant de faire une apparition remarquée lors du Super Bowl. Des escapades en Arizona aux Etats-Unis et à Tokyo au Japon ainsi qu’un commentaire du pilote de Ferrari sous un post Instagram de Kim Kardashian ont mis le feu aux réseaux sociaux.