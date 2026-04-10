Lewis Hamilton «fou amoureux» de Kim Kardashian : La nouvelle révélation qui risque de faire parler !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton fait surtout parler de lui pour sa vie sentimentale en ce moment. Plus de dix ans après sa rupture avec Nicole Scherzinger, le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Et une nouvelle révélation sur le couple de stars risque de faire réagir à nouveau.

S’il réalise un plutôt bon début de saison en F1, Lewis Hamilton fait parler de lui pour autre chose que ses prouesses en piste en ce moment. La vie sentimentale du septuple champion du monde suscite en effet de nombreuses rumeurs. Discret depuis sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015, le pilote de Ferrari aurait retrouvé l’amour... dans les bras de Kim Kardashian ! Les spéculations fusent au sujet de la relation entre les deux stars.

LEWIS HAMILTON IN TOKYO WITH FERRARI F40 🇯🇵😮‍💨 pic.twitter.com/hRGDNfPfZ2 — La Gazzetta Ferrari (@GazzettaFerrari) April 6, 2026

Lewis Hamilton et Kim Kardashian : le couple de l'année 2026 ? Tout a commencé en février, lorsque Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont été aperçus dans les Cotswolds en Angleterre pour ce qui semblait être un séjour romantique. Le Britannique et la femme d’affaires de 45 ans se sont ensuite offerts une escapade à Paris, avant de faire une apparition remarquée lors du Super Bowl. Des voyages en Arizona aux Etats-Unis et à Tokyo au Japon ont également suscité de nombreuses réactions, avant que Lewis Hamilton ne s’affiche publiquement sur ses réseaux sociaux avec sa nouvelle dulcinée. Une dernière révélation sur le couple risque d’ailleurs de faire parler.