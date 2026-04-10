F1 - «C'est comme mon ami» : Le départ qui va bouleverser Max Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Max Verstappen depuis le début de la saison. Et jeudi, une officialisation d'un départ chez Red Bull a du encore une fois décevoir le quadruple champion du monde qui voit filer un ami, comme il l'avait lui-même confié.

C'est un petit coup de tonnerre dans le paddock de la Formule 1 qui pourrait avoir de plus grosse conséquence dans les prochains mois... notamment pour Max Verstappen ! Le quadruple champion du monde, qui connaît un début de saison difficile lors duquel il n'a jamais manqué une occasion de se plaindre de la nouvelle réglementation, a appris le départ de son ingénieur de course Gianpiero Lambiase à l'issue de la saison 2028. Date à laquelle le contrat de Max Verstappen chez Red Bull prend également fin.

BREAKING: GianPiero Lambiase will join McLaren once his existing contract at Red Bull Racing ends, no later than 2028



He will take on the role of Chief Racing Officer, reporting into Team Principal Andrea Stella#F1 pic.twitter.com/8y9nnWiaLm — Formula 1 (@F1) April 9, 2026

Lambiase quitte Red Bull pour McLaren Gianpiero Lambiase est l'homme avec lequel Max Verstappen a triomphé et son départ va laisser des traces. L'ingénieur a lui accepté de rejoindre McLaren où il occupera des fonctions plus élargies. « McLaren Racing a le plaisir d'annoncer que Gianpiero Lambiase rejoindra l'écurie McLaren Mastercard Formula 1 en tant que directeur de la course, sous la responsabilité du directeur de l'équipe, Andrea Stella », précise le communiqué de l'écurie britannique.