F1 - «C'est comme mon ami» : Le départ qui va bouleverser Max Verstappen !

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Max Verstappen depuis le début de la saison. Et jeudi, une officialisation d'un départ chez Red Bull a du encore une fois décevoir le quadruple champion du monde qui voit filer un ami, comme il l'avait lui-même confié.
C'est un petit coup de tonnerre dans le paddock de la Formule 1 qui pourrait avoir de plus grosse conséquence dans les prochains mois... notamment pour Max Verstappen ! Le quadruple champion du monde, qui connaît un début de saison difficile lors duquel il n'a jamais manqué une occasion de se plaindre de la nouvelle réglementation, a appris le départ de son ingénieur de course Gianpiero Lambiase à l'issue de la saison 2028. Date à laquelle le contrat de Max Verstappen chez Red Bull prend également fin.
Lambiase quitte Red Bull pour McLaren
Gianpiero Lambiase est l'homme avec lequel Max Verstappen a triomphé et son départ va laisser des traces. L'ingénieur a lui accepté de rejoindre McLaren où il occupera des fonctions plus élargies. « McLaren Racing a le plaisir d'annoncer que Gianpiero Lambiase rejoindra l'écurie McLaren Mastercard Formula 1 en tant que directeur de la course, sous la responsabilité du directeur de l'équipe, Andrea Stella », précise le communiqué de l'écurie britannique.
Un gros coup dur pour Verstappen
La réaction de Max Verstappen est d'ailleurs très attendue lui qui n'a jamais caché sa proximité avec Gianpiero Lambiase. « Il est mon ingénieur, mais je le considère surtout comme un ami. Nous avons traversé tellement de moments intenses ensemble. Je suis très fier de travailler avec quelqu’un d’aussi déterminé (...) C’est un exemple de ténacité. Il n’a jamais baissé les bras cette saison, même dans les moments compliqués. Je suis vraiment honoré de travailler avec lui », confiait le Néerlandais il y a quelques mois. Par conséquent, l'avenir de Max Verstappen chez Red Bull s'assombrit encore un peu, puisque qu'il perd encore un proche au sein d'une équipe qui a perdu de nombreux éléments importants ces derniers mois. Reste désormais à savoir si Verstappen sera le prochain.