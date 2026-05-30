Mercato - Real Madrid : José Mourinho a déjà tranché pour Endrick

Axel Cornic

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Endrick a très tôt explosé au Brésil, pour ensuite rejoindre le Real Madrid. Mais à seulement 19 ans, l’attaquant a déjà connu un petit coup d’arrêt, qui l’a obligé à passer par un prêt de six mois à l’Olympique Lyonnais. Il y a réalisé des choses intéressantes et tout le monde se demande désormais s’il aura sa place chez les Merengue.

Il y a un an, personne n’y aurait jamais cru. Recruté à prix d’or par le Real Madrid alors qu’il n’était même pas majeur, Endrick a porté les couleurs de l’OL. Boudé par Xabi Alonso puis par Alvaro Arbeloa, le Brésilien a en effet été obligé de passer par un prêt pour se relancer et c’est ce qu’il a fait dans le club rhodanien, marquant 8 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues.

La parenthèse lyonnaise À Lyon, on a en tout cas été très heureux de pouvoir compter sur Endrick, même si ça n’a été que pour quelques mois. « Ça a été un très bon prêt d'Endrick, il a passé un bon moment ici. Il a été surprenant, bluffant sur la manière avec laquelle il s'est adapté. Il parle déjà français, c'est incroyable » a récemment expliqué Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement de l’OL. « C'est un bon garçon. Il nous a beaucoup apportés en très peu de temps. Il a apporté ce qu'on attendait de lui. C'était un bon moment ensemble ».