Mercato - Real Madrid : José Mourinho a déjà tranché pour Endrick

Considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération, Endrick a très tôt explosé au Brésil, pour ensuite rejoindre le Real Madrid. Mais à seulement 19 ans, l’attaquant a déjà connu un petit coup d’arrêt, qui l’a obligé à passer par un prêt de six mois à l’Olympique Lyonnais. Il y a réalisé des choses intéressantes et tout le monde se demande désormais s’il aura sa place chez les Merengue.
Il y a un an, personne n’y aurait jamais cru. Recruté à prix d’or par le Real Madrid alors qu’il n’était même pas majeur, Endrick a porté les couleurs de l’OL. Boudé par Xabi Alonso puis par Alvaro Arbeloa, le Brésilien a en effet été obligé de passer par un prêt pour se relancer et c’est ce qu’il a fait dans le club rhodanien, marquant 8 buts en 21 matchs toutes compétitions confondues.
La parenthèse lyonnaise
À Lyon, on a en tout cas été très heureux de pouvoir compter sur Endrick, même si ça n’a été que pour quelques mois. « Ça a été un très bon prêt d'Endrick, il a passé un bon moment ici. Il a été surprenant, bluffant sur la manière avec laquelle il s'est adapté. Il parle déjà français, c'est incroyable » a récemment expliqué Matthieu Louis-Jean, responsable du recrutement de l’OL. « C'est un bon garçon. Il nous a beaucoup apportés en très peu de temps. Il a apporté ce qu'on attendait de lui. C'était un bon moment ensemble ».
Endrick dans les plans de Mourinho ?
Mais maintenant ? Car du côté du Real Madrid, c’est une énorme révolution qui est en marche après deux saisons blanches et personne ne semble être l’abri. On se demande donc si Endrick va pouvoir en profiter, surtout qu’un nouvel entraineur devrait débarquer sur le banc madrilène, avec José Mourinho. A en croire les informations de Fabrizio Romano, le tout jeune attaquant serait dans les plans de l’entraineur portugais, qui aurait fait passer un message clair : l’objectif est de le retenir lors du prochain mercato estival.