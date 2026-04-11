Lewis Hamilton en couple avec Kim Kardashian : La soirée avec une autre femme célèbre qui a tout changé ?

Pierrick Levallet

Si Lewis Hamilton réalise un plutôt bon début de saison avec Ferrari en F1, c’est surtout sa vie sentimentale qui fait parler ces derniers temps. Le Britannique aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Et ce serait une soirée avec une autre femme célèbre qui aurait tout changé dans leur relation.

La vie sentimentale de Lewis Hamilton fait couler beaucoup d’encre en ce moment. Depuis sa rupture avec la chanteuse Nicole Scherzinger en 2015, le Britannique s’était voulu plutôt discret à cet égard. On lui a malgré tout prêté quelques aventures avec des stars, comme Rihanna, Shakira, Sofia Vergara ou encore Nicki Minaj. Mais cette fois, le septuple champion du monde de F1 aurait enfin retrouvé l’amour.

Lewis Hamilton : La «folie» qui a beaucoup plu à Kim Kardashian ! https://t.co/p9gF9GLPn2 — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Lewis Hamilton avec Kim Kardashian : Le couple phare de l'année 2026 ? Lewis Hamilton serait en effet épris de Kim Kardashian ! Les rumeurs ont débuté en février dernier, lorsque le pilote de Ferrari et la femme d’affaires de 45 ans ont été aperçus dans les Cotswolds en Angleterre puis à Paris pour ce qui semblaient être des séjours romantiques. Leur apparition lors du Super Bowl a également mis le feu à la toile, avant qu’ils ne s’offrent de nouvelles escapades en Arizona aux Etats-Unis et à Tokyo au Japon. Récemment, Lewis Hamilton a même publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où on le voit en compagnie de Kim Kardashian, ce qui laisse peu de place aux doutes quant à la nature de leur relation.