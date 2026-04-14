«On ne peut pas satisfaire tout le monde» : Max Verstappen craque en F1, Lewis Hamilton s’en mêle !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Max Verstappen nage en plein malaise en F1. Le quadruple champion du monde n’apprécie pas la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année, il ne s’est pas privé de le faire savoir. Lewis Hamilton s’en est donc mêlé en répondant clairement au pilote de Red Bull.

Max Verstappen l’a dit lui-même : il ne prend plus « aucun plaisir » en F1. Le pilote de Red Bull n’apprécie clairement pas ce que la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année a fait de la discipline. Le Néerlandais a notamment craqué après le Grand Prix de Chine, en qualifiant la F1 de « Mario Kart ». Le pilote de 28 ans n'en peut plus et en profite en parallèle pour explorer de nouveaux horizons du sport automobile. Lewis Hamilton s’est alors permis de répondre clairement au quadruple champion du monde.

F1 : La prochaine équipe de Max Verstappen est déjà connue, et c'est une surprise ! https://t.co/yiryoJooMm — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«Je pense que c’est positif pour le sport» « Quand vous avez une bonne voiture et que vous êtes compétitif, c’est agréable d’être devant, et il a connu ça pendant quatre ou cinq ans. Je pense qu’il y a plusieurs pilotes qui ne prennent pas forcément de plaisir actuellement. Personnellement, j’aime bien ces voitures. Elles sont plus légères, plus agiles et plus amusantes à piloter » a confié Lewis Hamilton, qui réalise un plutôt bon début de saison pour le moment, dans des propos rapportés par F1i.