Lewis Hamilton - Scène improbable avec Kim Kardashian : Une autre star réagit (et c’est drôle)

Pierrick Levallet

Depuis quelques semaines maintenant, Lewis Hamilton fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de sa vie sentimentale. Le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Une scène improbable a d’ailleurs eu lieu sur les réseaux sociaux récemment. Une autre star y a alors réagi avec humour.

Lewis Hamilton est au coeur de nombreuses spéculations depuis quelques semaines maintenant. Si le Britannique réalise un plutôt bon début de saison avec Ferrari en F1, c’est surtout sa vie sentimentale qui met le feu à la toile. Le septuple champion du monde aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les deux stars ont d'ailleurs multiplié les escapades ces dernières semaines.

wow guys not cool such an invasion of our privacy https://t.co/4CWHjScykX — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) April 13, 2026

Lewis Hamilton et Kim Kardashian : Le couple de l'année 2026 ? Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont en effet été aperçus ensemble dans les Cotswolds en Angleterre, à Paris, en Arizona aux Etats-Unis ou encore à Tokyo au Japon. Une apparition remarquée lors du Super Bowl n’a pas manqué de faire réagir. Et ce week-end, le champion de F1 et la femme d’affaires américaine ont assisté à la performance de Justin Bieber à Coachella 2026. Et cela a donné place à une scène improbable sur les réseaux sociaux.