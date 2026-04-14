Lewis Hamilton - Scène improbable avec Kim Kardashian : Une autre star réagit (et c’est drôle)

Depuis quelques semaines maintenant, Lewis Hamilton fait l’objet de nombreuses rumeurs au sujet de sa vie sentimentale. Le septuple champion du monde de F1 aurait retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Une scène improbable a d’ailleurs eu lieu sur les réseaux sociaux récemment. Une autre star y a alors réagi avec humour.
Lewis Hamilton est au coeur de nombreuses spéculations depuis quelques semaines maintenant. Si le Britannique réalise un plutôt bon début de saison avec Ferrari en F1, c’est surtout sa vie sentimentale qui met le feu à la toile. Le septuple champion du monde aurait en effet retrouvé l’amour dans les bras de Kim Kardashian. Les deux stars ont d'ailleurs multiplié les escapades ces dernières semaines.
Lewis Hamilton et Kim Kardashian : Le couple de l'année 2026 ?
Lewis Hamilton et Kim Kardashian ont en effet été aperçus ensemble dans les Cotswolds en Angleterre, à Paris, en Arizona aux Etats-Unis ou encore à Tokyo au Japon. Une apparition remarquée lors du Super Bowl n’a pas manqué de faire réagir. Et ce week-end, le champion de F1 et la femme d’affaires américaine ont assisté à la performance de Justin Bieber à Coachella 2026. Et cela a donné place à une scène improbable sur les réseaux sociaux.
Lewis Hamilton confondu avec une autre star à Coachella 2026
Un internaute a en effet confondu Lewis Hamilton, qui se tenait aux côtés de Kim Kardashian, avec... Lewis Capaldi ! Les deux hommes n’ont pourtant rien en commun, si ce n’est leur prénom. « Wow les gars. Ce n’est pas cool. C’est une énorme violation de notre vie privée » a toutefois réagi la star écossaise de la musique avec humour. En cette pause en F1 liée aux annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie Saoudite à cause du conflit au Moyen-Orient, Lewis Hamilton en a donc profité pour passer un peu de temps avec sa nouvelle dulcinée. Plus le temps passe, plus la nature de sa relation avec Kim Kardashian semble se confirmer.