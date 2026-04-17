«J’espère sincèrement qu’il restera» : Le patron de la F1 interpelle Max Verstappen pour son avenir !

Pierrick Levallet

Et si Max Verstappen quittait la F1 à l’issue de cette saison ? Le pilote de Red Bull n’apprécie clairement pas la nouvelle réglementation entrée en vigueur cette année, et il ne s’est pas privé de le faire savoir. Le Néerlandais pourrait donc aller voir ailleurs si la situation ne s’arrange pas rapidement. Le quadruple champion du monde s’est alors fait interpeller par Stefano Domenicali pour son avenir.

L’avenir de Max Verstappen est l’un des fils rouges de cette saison de F1. Le Néerlandais n’apprécie pas du tout la nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année. Le pilote de Red Bull a qualifié cette nouvelle ère de la discipline de « Formule E sous stéroïdes » ou encore de « Mario Kart ». En conséquence, le quadruple champion du monde pourrait explorer de nouveaux horizons du sport automobile si jamais la situation ne s’arrange pas d’ici fin 2026. Stefano Domenicali s’est alors permis d’interpeller Max Verstappen pour la suite de sa carrière.

«Jour et nuit» Max Verstappen ne pense qu’à ça : Le secret de la star de F1 est enfin dévoilé ? https://t.co/nZvItx6TSy — le10sport (@le10sport) April 16, 2026

«Il a des opinions très tranchées sur ces sujets» « Vous me connaissez, j'ai beaucoup de respect pour Max. Nous échangeons souvent et, bien sûr, il a des opinions très tranchées sur ces sujets. Il faut se rappeler pourquoi nous en sommes arrivés à ce règlement. Sinon, on oublie le point de départ - et si vous commencez au milieu de la course, vous manquez le départ. C'est aussi simple que ça. Certains points sont valables, et c'est justement pour cela que nous sommes là : pour les améliorer ensemble. À titre personnel - même si c'est bien sûr à la FIA de faire des propositions - je vois clairement un avenir où les carburants durables occupent une place centrale, avec un équilibre différent entre électrification et moteur thermique puissant » a d’abord expliqué le patron de la F1 dans un entretien accordé à Motorsport.com.

«Je ne serai jamais dans la confrontation» « Je pense qu'il comprend qu'il y a une vision d'ensemble. On peut aimer certaines choses plus que d'autres, mais il faut garder à l'esprit qu'il existe des raisons à ces choix. C'est une bonne chose qu'il pousse pour faire évoluer les choses. Mais nous avons aussi dit que, s'il y a des demandes, elles doivent être exprimées de la bonne manière, dans le bon cadre, car c'est la nature de notre sport. Je ne serai jamais dans la confrontation. Ce n'est pas mon style et, au final, cela n'apporte de valeur à personne » a ensuite ajouté le dirigeant italien de 60 ans, qui a officié chez Ferrari par le passé.

«La gouvernance de la Formule 1 n'est pas l'affaire d'une seule personne» « La discipline est plus grande que chacun d'entre nous, sans exception. C'est quelque chose que tout le monde doit garder en tête. Cela vaut pour tout le monde. La Formule 1 en est à sa 76e année. J'ai vu des dirigeants, des pilotes, des ingénieurs extraordinaires, des personnalités fortes… mais la F1 reste solide et tourné vers l'avenir. Il est normal que, dans un pays où 99% des fans soutiennent Max, les réactions soient plus marquées, et c'est parfaitement compréhensible. Mais nous sommes un sport mondial, avec 900 millions de fans. Il faut donc garder à l'esprit l'ampleur de notre audience. La gouvernance de la Formule 1 n'est pas l'affaire d'une seule personne » a poursuivi le président de la discipline, avant de faire part de ses espoirs concernant l’avenir de Max Verstappen.