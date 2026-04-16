«Jour et nuit» Max Verstappen ne pense qu’à ça : Le secret de la star de F1 est enfin dévoilé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On ne devient pas champion de Formule 1, et qui plus est à quatre reprises coup sur coup, sans être un pilote d’exception. Cet adjectif peut être lié à Max Verstappen tant il a su imposer sa suprématie pendant plusieurs années sur le reste du paddock. Et un proche collaborateur chez Red Bull, plus particulièrement le Team Principal, a fait un aveu qui en dit long sur la personnalité de Verstappen.

Un fils de pilote de Formule 1 professionnel qui a baigné dedans depuis qu’il est petit avec une pression assez conséquente mise par son père Jos a fait de Max Verstappen l’un des meilleurs coureurs de sa génération. Le Néerlandais aux quatre couronnes mondiales de F1 entre 2021 et 2024 a égalé Le Professeur : Alain Prost pour le nombre de titres de champions du monde. Une étiquette de conduite dangereuse peut lui être collée à certains moments, mais beaucoup d’observateurs continuent de penser malgré le sacre de Lando Norris la saison dernière qu’il est le meilleur pilote du paddock. A commencer par Stefano Domenicali, président de la Formule 1.

Pas de plaisir en F1 ? Pas de problème, Max Verstappen est déjà de retour sur la Nordschleife du Nürburgring pour un test privé en GT3 😅



(📽️ via @maxvcalloway / #F1)pic.twitter.com/Fat1be1KcD — Tear Off (@TearOffFR) March 31, 2026

«Donnez-lui quelques jours de libre, et il pilote tout ce qu’il trouve sur la planète» Comment Max Verstappen parvient-il à maintenir un tel niveau de performance ? Pendant ce mois de pause en Formule 1 dû aux annulations des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite en raison du contexte géopolitique, Laurent Mekies s’est confié sur l’état d’esprit hors pair de compétiteur dont dispose Verstappen. « Ce qui m’a le plus surpris, c’est la profondeur du lien qui unit Max au sport automobile et à son équipe. Ce n’est pas qu’un simple pilote de Formule 1.Il vit pour ce sport jour et nuit. Il comprend parfaitement la complexité d’une F1 et d’une écurie. Donnez-lui quelques heures de libre, et il s’entraîne sur son simulateur. Donnez-lui quelques jours de libre, et il pilote tout ce qu’il trouve sur la planète ».