Clashée par Booba, Laure Manaudou lui avait répondu cash !

Dans la nuit du 7 mai 2015, Booba (49 ans) avait sorti un nouveau titre intitulé Salside. Dans ce morceau, le rappeur français avait clashé Laure Manaudou (39 ans), faisait allusion a ses photos intimes qui avaient fuitées sur internet. Et l'ancienne nageuse n'avait pas hésité à répondre à la provocation de Booba.
Alors qu'elle était au sommet de sa carrière, Laure Manaudou a été frappée de plein fouet par un scandale. En effet, l'un de ses ex-compagnons a fait fuiter des photos intimes de l'ancienne nageuse sur internet, et ce, sans son consentement. Ayant très mal vécu cette épreuve, Laure Manaudou a également dû faire face à des moqueries, notamment de la part du rappeur Booba.
«Tu vaux rien comme un selfie de la ch*tte à Laure Manaudou»
Dans la nuit du 7 mai 2015, Booba avait sorti un nouveau titre : Salside. Sur ce morceau, le rappeur français s'en était pris à La Fouine et à Laure Manaudou en une seule punchline. En effet, Booba avait comparé l'artiste de Trappes aux photos intimes de l'ex-nageuse. « Tu vaux rien comme un selfie de la ch*tte à Laure Manaudou », avait balancé le natif de Sèvres. Révoltée par les propos de Booba, Laure Manaudou avait tenu à lui répondre, et ce, sans la moindre vulgarité, préférant le tacler dans un tout autre style.
«Il parle de mon félin, et fait une faute»
« Mon animal de compagnie s'appelle Malau et est un mâle. Son intérêt soudain pour mes animaux m'a interpellée. Avec tout le respect que je ne lui dois pas, il parle dans sa dernière chanson de mon félin, et fait une faute », avait posté Laure Manaudou sur ses réseaux sociaux, avant que Booba ne l'attaque de nouveau. Et cette fois, c'est un autre rappeur, Fababy, qui a fait office de victime collatérale. « Un concours de selfie est prévu entre elle et Fababy », avait écrit Booba, après avoir partagé le commentaire de Laure Manaudou.