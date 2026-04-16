Clashée par Booba, Laure Manaudou lui avait répondu cash !

Amadou Diawara

Dans la nuit du 7 mai 2015, Booba (49 ans) avait sorti un nouveau titre intitulé Salside. Dans ce morceau, le rappeur français avait clashé Laure Manaudou (39 ans), faisait allusion a ses photos intimes qui avaient fuitées sur internet. Et l'ancienne nageuse n'avait pas hésité à répondre à la provocation de Booba.

Alors qu'elle était au sommet de sa carrière, Laure Manaudou a été frappée de plein fouet par un scandale. En effet, l'un de ses ex-compagnons a fait fuiter des photos intimes de l'ancienne nageuse sur internet, et ce, sans son consentement. Ayant très mal vécu cette épreuve, Laure Manaudou a également dû faire face à des moqueries, notamment de la part du rappeur Booba.

«J'étais en dépression» : Le calvaire de Laure Manaudou après son accouchement ! https://t.co/FriJfNwz3y — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

«Tu vaux rien comme un selfie de la ch*tte à Laure Manaudou» Dans la nuit du 7 mai 2015, Booba avait sorti un nouveau titre : Salside. Sur ce morceau, le rappeur français s'en était pris à La Fouine et à Laure Manaudou en une seule punchline. En effet, Booba avait comparé l'artiste de Trappes aux photos intimes de l'ex-nageuse. « Tu vaux rien comme un selfie de la ch*tte à Laure Manaudou », avait balancé le natif de Sèvres. Révoltée par les propos de Booba, Laure Manaudou avait tenu à lui répondre, et ce, sans la moindre vulgarité, préférant le tacler dans un tout autre style.