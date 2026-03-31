Laure Manaudou : Elle livre un secret sur sa vie privée à Isabelle Ithurburu

Laure Manaudou faisait partie du casting de Danse avec les Stars saison 15. Eliminée de l'émission le vendredi 20 mars, l'ancienne nageuse était de retour sur TF1 il y a quelques jours. En effet, Laure Manaudou a accordé une interview à Isabelle Ithurburu, où elle a lâché un secret sur sa vie amoureuse.
Après son frère, Florent, Laure Manaudou a participé à la saison 15 de Danse avec les Stars. Faisant équipe avec Christian Milette, l'ancienne nageuse a été éliminée lors du prime 7, programmé le 20 mars sur TF1. Et elle a tenu à faire passer un message fort à son partenaire.
«J’ai besoin de juste être bien avec moi»
« Je vais essayer de ne pas trop pleurer... Je voulais avant tout remercier Christian. Il m’a fait beaucoup avancer dans la danse, mais aussi dans ma vie. Ma plus grande victoire est de l’avoir rencontré. J’ai gagné un ami, j’ai fait de belles rencontres. Merci Christian du fond du cœur. Je ne sais pas trop quoi lui dire, je l’aime tellement fort. Il m’a fait évoluer et tout ce que j’ai appris à Danse avec les stars, je m’en servirai pour ma vie. Merci », avait déclaré Laure Manaudou sur TF1.
«Je n’ai pas de place pour quelqu’un dans ma vie»
Ce samedi 28 mars, Laure Manaudou était de retour sur TF1. En effet, la femme de 39 ans était invitée dans l'émission 50Min Inside. Interrogée par Isabelle Ithurburu, Laure Manaudou a lâché de grosses confidences sur sa vie sentimentale. « J’aime vraiment être seule. J’ai besoin de juste être bien avec moi, et peut-être qu’un jour ça me permettra d’être bien avec quelqu’un d’autre. En fait, aujourd’hui, je n’ai pas de place pour quelqu’un dans ma vie. J’ai eu de la place avant, mais aujourd’hui, ce n’est pas un besoin, ni une envie. Peut-être que je n’ai pas rencontré la bonne personne. Peut-être que demain je vais tomber amoureuse, mais il y a beaucoup de projets dans ma vie et j’ai envie de les vivre à 100% », a-t-elle confié.