«C'était la grande séduction» : Après cette escapade, il veut déjà retrouver Laure Manaudou !

Amadou Diawara

Lors de cette édition de Danse avec les Stars, Christian Millette était le partenaire de Laure Manaudou (39 ans). Alors que le couple a été éliminé à l'issue du septième prime de l'émission, le danseur professionnel a avoué ce vendredi soir qu'il comptait déjà retrouver l'ancienne nageuse sur le Bassin d'Arcachon.

En lice pour la saison 15 de Danse avec les Stars, Laure Manaudou a utilisé son joker médical la semaine dernière. Victime d'une entorse de la cheville, l'ancienne nageuse a retrouvé les parquets de TF1 ce vendredi soir. Toutefois, Laure Manaudou a été éliminée à l'issue du septième prime. Invité à se prononcer sur son départ de DALS, la candidate de 39 ans a tenu à faire passer un message fort à son partenaire : Christian Millette.

Le 5ème Couple éliminé de la saison est…🥹🫶



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«Tu es devenue une grande amie pour moi» « Je vais essayer de ne pas trop pleurer... Je voulais avant tout remercier Christian. Il m’a fait beaucoup avancer dans la danse, mais aussi dans ma vie. Ma plus grande victoire est de l’avoir rencontré. J’ai gagné un ami, j’ai fait de belles rencontres. Merci Christian du fond du cœur. Je ne sais pas trop quoi lui dire, je l’aime tellement fort. Il m’a fait évoluer et tout ce que j’ai appris à Danse avec les stars, je m’en servirai pour ma vie. Merci », a confié Laure Manaudou sur TF1.