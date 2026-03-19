Louis Bielle-Biarrey : Le XV de France obligé de le calmer en coulisses ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Et si cette talentueuse génération était celle qui allait mettre fin à une interminable attente en remportant la première Coupe du monde de l'histoire du XV de France ? Vincent Moscato en est persuadé et l'a fait savoir pendant son émission du Super Moscato Show sur RMC. Avec des cracks à plusieurs lignes de son équipe de France, le sélectionneur Fabien Galthié a de quoi faire et notamment avec Louis Bielle-Biarrey qu'il faut cependant canaliser dans le vestiaire...

Un de plus. Depuis la nomination de Fabien Galthié à la tête du XV de France en 2019, les Bleus ont retrouvé goût à la victoire pendant le Tournoi des 6 nations. Faute d'enfin débloquer le compteur en Coupe du monde avec une défaite douloureuse d'un point face à l'Afrique du sud au Mondial 2023 à domicile en quart de finale (28-29), la génération dorée tricolore a déjà remporté trois 6 nations. Le premier en 2022 assorti d'un Grand Chelem et deux nouveaux d'affilée en 2025 et cette année avec un final d'anthologie contre l'Angleterre (48-46). Menés jusqu'aux dernières secondes de la rencontre, les hommes de Galthié ont renversé la vapeur grâce à une pénalité de Thomas Ramos après le temps réglementaire.

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Le sauveur de la patrie s'appelle Louis Bielle-Biarrey pour l'instant, mais rien n'est fait (45-39) #FRAANG



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«Il nous sort de belles épines du pied» Pendant ce match décisif pour le sacre au Tournoi des 6 nations, Louis Bielle-Biarrey a su perforer la défense anglaise à quatre reprises avant d'aplatir le ballon ovale. Quatre essais pour le virevoltant ailier de 22 ans de la sélection et de l'Union Bordeaux Bègles. Des performances qui impressionnent tout autant que la mentalité qui est sienne. Au cours d'une entrevue avec L'Equipe, son coéquipier Matthieu Jalibert en club comme en équipe nationale s'est confié sur la sensation LBB. « Avez-vous aussi le meilleur ailier du monde, Louis Bielle-Biarrey, auteur de quatre essais ce soir-là ? Il s'en rapproche ! Il continue d'affoler les compteurs et, en tout cas, c'est l'ailier qui crée le plus de danger et qui score le plus. On est très contents de l'avoir dans notre équipe, parce que dans des matches comme ça, il nous sort de belles épines du pied »