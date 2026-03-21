«C'est la première fois que ça arrive» : Laure Manaudou craque sur TF1, elle fond en larmes !

Amadou Diawara

Après son frère, Florent, Laure Manaudou participe à cette saison de Danse avec les Stars. Blessée la semaine dernière, l'ancienne nageuse a utilisé son joker médical. Contrainte de reprendre la compétition cette semaine pour ne pas être disqualifiée, Laure Manaudou a fondu en larmes lors des répétitions.

Florent Manaudou a participé à la saison 14 de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois dans l'émission (et dans la vie), le nageur de 35 ans a terminé à la deuxième place, derrière Lenie, qui faisait équipe avec Jordan Mouillerac. Cette année, c'est au tour de Laure Manaudou de briller sur les parquets de TF1. En effet, la soeur de Florent Manaudou fait partie du casting de cette édition de DALS.

Fou rire en salle de répétition pour Laure et Christian 😂



🪩 Les répétitions de #DALS, tous les jours sur TF1+ : https://t.co/nSjhB8fHQF pic.twitter.com/dW6H01kfY2 — Danse Avec Les Stars (@DALS_TF1) March 19, 2026

«Je n'avais jamais fait de câlin à ma mère comme ça» Victime d'une blessure, Laure Manaudou n'a pas pu danser lors du prime de la semaine dernière. « J’ai eu une entorse la semaine dernière en dansant le contemporain. J’ai un peu oublié tout ça, j’ai dansé dessus. Malheureusement, je ne peux pas danser en talons et je n’ai pas envie de me blesser, donc je préfère voir la semaine prochaine et être là, présente et me battre pour rester avec Christian (Millette) », a confié la candidate de 39 ans sur le plateau de DALS.