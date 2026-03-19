NBA : Wembanyama le «gangster», le rappeur Snoop Dogg sous le choc après leur rencontre

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Victor Wembanyama, se trouvant dans la troisième saison de sa carrière NBA, n'est plus vraiment à présenter. Le meilleur rookie de l'année 2024 est en lice pour le titre de défenseur de l'année et de MVP du haut de ses 22 ans. Rien que ça. Une mentalité qui a bien évoluée depuis ses premiers pas dans la ligue américaine comme le rappeur Snoop Dogg l'a relevé.

Il a bien changé le grand, mais chétif prospect français qui a déposé ses valises dans le Texas à l'automne 2023 avec l'étiquette de numéro un de la draft. Victor Wembanyama, surnommé The Alien et notamment par LeBron James, a pris activement part au retour sur le devant de la scène des San Antonio Spurs. Deuxième de conférence Ouest, la franchise texane est bien parti pour faire autre chose que de la figuration pendant les Play-Offs. Et ça, c'est entre autres grâce à une transformation tant physique que mentale de Wembanyama.

“He been in the gym. He gangsta now.”



Snoop talks about meeting Wemby and the leap he's made this season.



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«Je n'arrivais pas à y croire» Rappeur de Los Angeles issu de Long Beach, Snoop Dogg est une des figures emblématiques du Gangsta Rap des années 90 avec Dr.Dre et le regretté Tupac notamment. Ayant récemment racheté le label Death Row Records qui a baigné dans des histoires de banditismes sous l'ancien patron Suge Knight, Snoop Dogg a tout de même décelé une partie « gansgter » chez le sympathique Wembanyama. « J'ai pris une photo avec lui. Ca c'est moi (ndlr il met un verre sur la table devant lui). Et ça c'est le cousin. (il place une bouteille d'eau bien plus haute pour montrer la différence de taille). Je n'arrivais pas à y croire, j'étais en mode : « mec, c'est un plaisir de te rencontrer » (ndlr en levant la tête pour lui parler). Mais il était super cool, un mec très très cool. Je l'ai rencontré avec sa mère ».