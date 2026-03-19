NBA : Wembanyama le «gangster», le rappeur Snoop Dogg sous le choc après leur rencontre

Victor Wembanyama, se trouvant dans la troisième saison de sa carrière NBA, n'est plus vraiment à présenter. Le meilleur rookie de l'année 2024 est en lice pour le titre de défenseur de l'année et de MVP du haut de ses 22 ans. Rien que ça. Une mentalité qui a bien évoluée depuis ses premiers pas dans la ligue américaine comme le rappeur Snoop Dogg l'a relevé.
Il a bien changé le grand, mais chétif prospect français qui a déposé ses valises dans le Texas à l'automne 2023 avec l'étiquette de numéro un de la draft. Victor Wembanyama, surnommé The Alien et notamment par LeBron James, a pris activement part au retour sur le devant de la scène des San Antonio Spurs. Deuxième de conférence Ouest, la franchise texane est bien parti pour faire autre chose que de la figuration pendant les Play-Offs. Et ça, c'est entre autres grâce à une transformation tant physique que mentale de Wembanyama.
«Je n'arrivais pas à y croire»
Rappeur de Los Angeles issu de Long Beach, Snoop Dogg est une des figures emblématiques du Gangsta Rap des années 90 avec Dr.Dre et le regretté Tupac notamment. Ayant récemment racheté le label Death Row Records qui a baigné dans des histoires de banditismes sous l'ancien patron Suge Knight, Snoop Dogg a tout de même décelé une partie « gansgter » chez le sympathique Wembanyama. « J'ai pris une photo avec lui. Ca c'est moi (ndlr il met un verre sur la table devant lui). Et ça c'est le cousin. (il place une bouteille d'eau bien plus haute pour montrer la différence de taille). Je n'arrivais pas à y croire, j'étais en mode : « mec, c'est un plaisir de te rencontrer » (ndlr en levant la tête pour lui parler). Mais il était super cool, un mec très très cool. Je l'ai rencontré avec sa mère ».
«Il est gangster maintenant»
« Je suis très content de ce qui lui arrive parce que j'ai aimé ce qu'il a fait. Quand il est arrivé dans la ligue, il était frêle, mais il est allé à la salle de musculation. Il est gangster maintenant », a assuré Snoop Dogg pendant son passage dans l'émission Ringer. Une analyse partagée par les autres personnes autour de la table prenant exemple sur les affaires personnelles que Victor Wembanyama fait au moment de se mesurer à Chet Holmgren, en bon antagoniste.