Danse avec les Stars : Florent Manaudou va remplacer Laure Manaudou, l'annonce surprise de TF1 !

Amadou Diawara

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a terminé à la deuxième place, derrière Lenie. Alors que sa sœur, Laure, vient d'être éliminée de cette édition, le nageur de 35 ans sera de retour pour le prochain prime. En effet, TF1 a annoncé que Florent Manaudou allait refouler les parquets de DALS ce vendredi.

L'année dernière, Florent Manaudou faisait partie du casting de la saison 14 de Danse avec les Stars. En couple avec Elsa Bois dans l'émission (et dans la vie), le nageur de 35 ans a été classé deuxième de la compétition, derrière Lenie (et Jordan Mouillerac).

«C'est la première fois que ça arrive» : Laure Manaudou craque sur TF1, elle fond en larmes ! https://t.co/zfsdeYKxQk — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Danse avec les Stars : Laure Manaudou est éliminée Lors de cette édition de Danse avec les Stars, c'était au tour de Laure Manaudou de s'illustrer sur les parquets de TF1. Toutefois, l'ancienne nageuse a été éliminée à l'issue du septième prime. Interrogée vendredi, Laure Manaudou a tenu à faire passer un message fort à son partenaire : Christian Millette. « Je vais essayer de ne pas trop pleurer... Je voulais avant tout remercier Christian. Il m’a fait beaucoup avancer dans la danse, mais aussi dans ma vie. Ma plus grande victoire est de l’avoir rencontré. J’ai gagné un ami, j’ai fait de belles rencontres. Merci Christian du fond du cœur. Je ne sais pas trop quoi lui dire, je l’aime tellement fort. Il m’a fait évoluer et tout ce que j’ai appris à Danse avec les stars, je m’en servirai pour ma vie. Merci », a-t-elle confié.