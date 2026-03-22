NBA - LeBron James annonce que «c'est terminé»: Il n'y en aura pas d'autres, «ma femme en a marre»

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il empile les saisons en NBA et les records de par ses performances et sa longévité. LeBron James soufflera sa 42ème bougie en décembre prochain. En parallèle, King James voit ses enfants grandir dans le cocon familial alors que deux d'entre eux suivent son exemple. Cependant, une discussion a eu lieu dans le clan James et la fin de la dynastie a été annoncée.

LeBron James puissance 23. Depuis ses débuts en NBA en 2003, King James en a vu passer des joueurs dans l'élite du basketball américain. Il demeure d'ailleurs, à 41 le dernier représentant de sa draft. Entre temps, le quadruple champion NBA a eu un premier fils LeBron James Jr rebaptisé Bronny qui a fait ses débuts avec les Los Angeles Lakers la saison dernière. Le franchise player des Angelinos a aussi un autre fils Bryce pressenti pour lui aussi embrasser une carrière de basketteur en NBA. Et après, place à la petite dernière ?

1612 matchs joués en NBA.



Record all-time, celui-là fait clairement partie de la catégorie “est-ce que quelqu’un pourra le taper un jour..?”



LeBron James 👑



pic.twitter.com/k8mu8YEPyz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 21, 2026

«Elle en a marre avec tout ce truc du basket» A l'instar de la fratrie Wembanyama avec Victor, Oscar et Eve, Zhuri James va-t-elle se tourner vers le ballon orange ? Cela ne semble pas être la tendance. Par le biais d'un discours cash face à la presse et relayé il y a quelques jours par Parlons-Basket, il semble que le projet familial n'est pas de faire de Zhuri une autre athlète spécialisée dans le basket, mais plutôt dans le volley-ball. Décision des parents. « Elle joue au volley. Ne mettez pas ma femme en colère. Elle en a marre avec tout ce truc du basket. Elle en a marre ».