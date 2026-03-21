Laure Manaudou : «Je l'aime tellement fort», la rencontre qui a changé sa vie sur TF1 !

Amadou Diawara

Après son frère, Florent, l'année dernière, Laure Manaudou faisait partie du casting de cette édition de Danse avec les Stars. Toutefois, l'ancienne nageuse a été éliminée à l'issue du 7ème prime. Sur le plateau de TF1, Laure Manaudou a tenu à faire passer un message fort à son partenaire, Christian Millette, ce vendredi soir.

Lors de la saison 14 de Danse avec les Stars, Florent Manaudou a terminé à la deuxième place, derrière Lenie. Cette année, c'était au tour de Laure Manaudou de s'illustrer sur les parquets de TF1. Et l'ancienne nageuse a été éliminée ce vendredi soir, à l'issue du septième prime de l'émission.

Le 5ème Couple éliminé de la saison est…🥹🫶



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«Ma plus grande victoire est de l’avoir rencontré» Interrogé après son élimination de l'émission DALS, Laure Manaudou a tenu à déclarer sa flamme à Christian Millette, qui est devenu un ami. « Je vais essayer de ne pas trop pleurer... Je voulais avant tout remercier Christian. Il m’a fait beaucoup avancer dans la danse, mais aussi dans ma vie. Ma plus grande victoire est de l’avoir rencontré. J’ai gagné un ami, j’ai fait de belles rencontres. Merci Christian du fond du cœur. Je ne sais pas trop quoi lui dire, je l’aime tellement fort. Il m’a fait évoluer et tout ce que j’ai appris à Danse avec les stars, je m’en servirai pour ma vie. Merci », a confié la candidate de 39 ans sur TF1.