Du jamais vu aux États-Unis, Wembanyama est «le nouveau LeBron James» ?

De l’autre côté de l’Atlantique, Victor Wembanyama vit son rêve de gosse dans une franchise NBA qui signifie beaucoup pour les Français au vu du passage couronné de succès de Tony Parker. Avec les San Antonio Spurs, « Wemby » s’éclate et impressionne son monde depuis la draft de 2023. Si bien qu’il signe une prouesse qu’aucun autre compatriote avant lui n’est parvenu à faire. Au point de lui prédire une carrière à la LeBron James.

Victor Wembanyama vient de fêter son 22ème anniversaire en ce début d’année 2026. Et malgré son jeune âge, le pivot des San Antonio Spurs est déjà une figure de proue de l’élite du basketball américain. Il n’y a qu’à s’attarder sur la partie marketing de la NBA. A ce jour, celui qui est surnommé « Wemby » vend plus de maillots que la superstar LeBron James aux quatre trophées de champion NBA et dans la discussion du meilleur joueur de tous les temps aux côtés de Michael Jordan notamment. Rien que ça.

Victor Wembanyama élu défenseur du mois de janvier à l’Ouest ! 👽🇫🇷 pic.twitter.com/tAwo4SJMMV — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 3, 2026

«C'est une consécration tôt dans sa carrière. C'est parfaitement mérité» En janvier dernier, la NBA a communiqué les votes concernant les joueurs qui vont participer au All-Star Game le 15 février prochain à l’Intuit Dome des Los Angeles Clippers. Aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander, Nikola Jokic, Luka Doncic et Stephen Curry, unique représentant de la Team USA, Victor Wembanyama fera partie de ce cinq de départ. Une première historique pour un joueur à la nationalité française. Même Tony Parker et ses quatre titres de champion NBA avec les San Antonio Spurs n’avait pas réussi à décrocher cette place dans l’équipe de la conférence Ouest. C’est chose faite pour Wembanyama seulement pour sa 3ème saison dans la ligue. Aux yeux de George Eddy, commentateur franco-américain, c’est amplement mérité pour le pivot tricolore qui se trouve sur les sentiers de la gloire d’après son analyse. « Il est très jeune, c'est une consécration tôt dans sa carrière. C'est parfaitement mérité (ndlr la titularisation au All-Star Game) ».