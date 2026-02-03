«Toute personne qui s'oppose à Trump...» : Des grosses répercussions pour Wembanyama ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Victor Wembanyama a largement fait parler de lui pour certains propos concernant la société américaine et en particulier la politique de Donald Trump. Et cela pourrait avoir des répercussions pour le joueur des Spurs.

C'est un sujet qui cristallise les tensions au sein de la société américaine. L'ICE, la police de l'immigration américain, a commis plusieurs crimes à Minneapolis à l'image de ceux d'Alex Pretti et Renee Good. Une situation qui engendre de nombreuses critiques contre la politique anti-immigration de Donald Trump. Et Victor Wembanyama n'a d'ailleurs pas hésité à donner son point de vue. « Vous savez, le service communication des Spurs a essayé de me conseiller mais je ne vais pas m'asseoir ici et sortir un discours politiquement correct. Tous les jours, je me réveille, je regarde l'actualité, et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l'impression, ou laisser entendre, que le meurtre de civils puisse être acceptable. Quand je lis les infos, parfois je me pose des questions très profondes sur ma propre vie. Mais je suis aussi conscient que dire tout ce que j'ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi aujourd'hui. Donc je préfère ne pas entrer dans trop de détails », avait affirmé la star des Spurs, dont la parole compte de plus en plus.

Les propos de Wembanyama sur l'ICE font parler Cependant, cette prise de position a été largement commentée, et en fait pas l'unanimité, notamment en France. Intervenante régulière sur RMC, Juliette Briens était présente sur le plateau d'Estelle Midi la semaine dernière, et elle n'a pas manqué de fracasser Victor Wembanyama qui n'avait pas, selon elle, à prendre position. « Moi je trouve ça insupportable. Pour moi, c'est réellement : "prends tes millions, mets ton ballon dans ton panier et juste tais toi !" En plus, c'est constamment sur les mêmes sujets. Est-ce qu'il était horrifié quand Donald Trump s'est fait tirer dessus, quand Charly Kirk s'est fait assassiné, juste pour rester sur les Etats-Unis ? Il n'était pas horrifié. C'est toujours sur les mêmes sujets. En fait, t'es sportif, t'es là pour rassembler et il n'y a pas que des gauchos qui regardent le basket. T'es là pour rassembler toute une population. Tu n'es pas là pour donner ton avis sur Trump. Venir me dire que critiquer Trump aujourd'hui, c'est courageux, eh bien excusez moi, c'est le truc le plus consensuel de la terre. Il n'y a rien de plus facile que de critiquer Trump aujourd'hui », avait-elle lancé.