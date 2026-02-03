«Toute personne qui s'oppose à Trump...» : Des grosses répercussions pour Wembanyama ?

Il y a quelques jours, Victor Wembanyama a largement fait parler de lui pour certains propos concernant la société américaine et en particulier la politique de Donald Trump. Et cela pourrait avoir des répercussions pour le joueur des Spurs.
C'est un sujet qui cristallise les tensions au sein de la société américaine. L'ICE, la police de l'immigration américain, a commis plusieurs crimes à Minneapolis à l'image de ceux d'Alex Pretti et Renee Good. Une situation qui engendre de nombreuses critiques contre la politique anti-immigration de Donald Trump. Et Victor Wembanyama n'a d'ailleurs pas hésité à donner son point de vue. « Vous savez, le service communication des Spurs a essayé de me conseiller mais je ne vais pas m'asseoir ici et sortir un discours politiquement correct. Tous les jours, je me réveille, je regarde l'actualité, et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l'impression, ou laisser entendre, que le meurtre de civils puisse être acceptable. Quand je lis les infos, parfois je me pose des questions très profondes sur ma propre vie. Mais je suis aussi conscient que dire tout ce que j'ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi aujourd'hui. Donc je préfère ne pas entrer dans trop de détails », avait affirmé la star des Spurs, dont la parole compte de plus en plus.
Les propos de Wembanyama sur l'ICE font parler
Cependant, cette prise de position a été largement commentée, et en fait pas l'unanimité, notamment en France. Intervenante régulière sur RMC, Juliette Briens était présente sur le plateau d'Estelle Midi la semaine dernière, et elle n'a pas manqué de fracasser Victor Wembanyama qui n'avait pas, selon elle, à prendre position. « Moi je trouve ça insupportable. Pour moi, c'est réellement : "prends tes millions, mets ton ballon dans ton panier et juste tais toi !" En plus, c'est constamment sur les mêmes sujets. Est-ce qu'il était horrifié quand Donald Trump s'est fait tirer dessus, quand Charly Kirk s'est fait assassiné, juste pour rester sur les Etats-Unis ? Il n'était pas horrifié. C'est toujours sur les mêmes sujets. En fait, t'es sportif, t'es là pour rassembler et il n'y a pas que des gauchos qui regardent le basket. T'es là pour rassembler toute une population. Tu n'es pas là pour donner ton avis sur Trump. Venir me dire que critiquer Trump aujourd'hui, c'est courageux, eh bien excusez moi, c'est le truc le plus consensuel de la terre. Il n'y a rien de plus facile que de critiquer Trump aujourd'hui », avait-elle lancé.
«Toute personne qui s’oppose à Donald Trump devient illégitime aux yeux du président des Etats-Unis
Cette situation relance le débat sur la nécessité des sportifs à évoquer l'actualité en public, mais surtout, cela pourrait se retourner contre Victor Wembanyama. Et pour cause, malgré sa notoriété grandissante aux Etats-Unis et son poids en NBA, le Français s'en est pris publiquement à Donald Trump. Et le président américain n'apprécie pas vraiment cela. Dans un édito au Monde en juin dernier, l'historien américain David A. Bell assurait même que « toute personne qui s’oppose à Donald Trump devient illégitime aux yeux du président des Etats-Unis ». Une phrase qui a interpellé le journaliste Raphaël Morata. Dans son édito consacré aux propos de Victor Wembanyama pour le magazine Point de Vue, il va même encore plus loin en rappelant que « toute parole dissidente à la doxa trumpienne, surtout issue de l’univers de la culture et du divertissement jugé "à gauche", risque en effet un tweet présidentiel vindicatif pouvant briser carrière et contrats publicitaires ». Reste donc à savoir si les propos de Wemby auront des répercussions sur la suite de sa carrière.