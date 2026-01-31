«N'associez pas les journalistes de la rédaction aux intervenants» : Le cas Wembanyama fait réagir chez RMC

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis qu'il est arrivé en NBA, Victor Wembanyama a pris une énorme dimension. A tel point que ses propos sont désormais scrutés et font grand bruit aux Etats-Unis, mais également en France. D'ailleurs, sa récente sortie, qui ne concerne pas le sport, fait débat au sein même de la rédaction de RMC.

C'est un sujet qui suscite de vives tensions aux Etats-Unis. L'ICE, la police de l'immigration américain, a récemment tué Alex Pretti et Renee Good à Minneapolis. Par conséquent, la société est fracturée aux USA et la politique anti-immigration menée par Donald Trump ne cesse de faire débat. Interrogé sur le sujet, Victor Wembanyama avait d'ailleurs tenu à dire ce qu'il pensait concrètement de la situation. « Vous savez, le service communication des Spurs a essayé de me conseiller mais je ne vais pas m'asseoir ici et sortir un discours politiquement correct. Tous les jours, je me réveille, je regarde l'actualité, et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l'impression, ou laisser entendre, que le meurtre de civils puisse être acceptable. Quand je lis les infos, parfois je me pose des questions très profondes sur ma propre vie. Mais je suis aussi conscient que dire tout ce que j'ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi aujourd'hui. Donc je préfère ne pas entrer dans trop de détails », avait affirmé la star des Spurs.

S'il vous plaît, n'associez pas les journalistes de la rédaction aux intervenants qu'on peut avoir dans les émissions 🙏 https://t.co/O03PyzyuCa — Nicolas Paolorsi (@NicolasPaolorsi) January 30, 2026

Le propos de Wembanyama sur l'ICE n'en finissent plus de faire parler Un discours qui n'a pas plus à tout le monde. Intervenante régulière sur RMC, Juliette Briens était présente sur le plateau d'Estelle Midi mercredi. Et elle n'a clairement pas apprécié la prise de position de Victor Wembanyama : « Moi je trouve ça insupportable. Pour moi, c'est réellement : "prends tes millions, mets ton ballon dans ton panier et juste tais toi !" En plus, c'est constamment sur les mêmes sujets. Est-ce qu'il était horrifié quand Donald Trump s'est fait tirer dessus, quand Charly Kirk s'est fait assassiné, juste pour rester sur les Etats-Unis ? Il n'était pas horrifié. C'est toujours sur les mêmes sujets. En fait, t'es sportif, t'es là pour rassembler et il n'y a pas que des gauchos qui regardent le basket. T'es là pour rassembler toute une population. Tu n'es pas là pour donner ton avis sur Trump. Venir me dire que critiquer Trump aujourd'hui, c'est courageux, eh bien excusez moi, c'est le truc le plus consensuel de la terre. Il n'y a rien de plus facile que de critiquer Trump aujourd'hui ».