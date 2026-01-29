NBA : Wembanyama s’attaque à l’ICE «ça peut se retourner contre lui»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 22 ans, Victor Wembanyama dispute actuellement sa troisième saison en NBA sous le maillot des Spurs. Le Français n’en est donc qu’au but de son aventure aux Etats-Unis, mais voilà qu’en ce court laps de temps, il est déjà devenu plus qu’un simple joueur de basket. Wemby n’hésite notamment pas à prendre position dans des sujets chauds du moment, lui qui s’est notamment attaqué à ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis avec l’ICE. Une prise de position qui pourrait à terme lui valoir certaines conséquences ? Certains le redoutent.

Il n'y a pas que le basket et la NBA qui comptent pour Victor Wembanyama. La star des San Antonio Spurs n’hésite pas à s’exprimer sur des sujets de société. Ça avait été le cas dernièrement concernant ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis avec l’ICE. « Vous savez, le service communication des Spurs a essayé de me conseiller mais je ne vais pas m'asseoir ici et sortir un discours politiquement correct. Tous les jours, je me réveille, je regarde l'actualité, et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l'impression, ou laisser entendre, que le meurtre de civils puisse être acceptable », expliquait Wemby, se disant « horrifié ».

🚨 Victor Wembanyama speaks out on ICE homicides 🚨



“It’s crazy that some people make it sound like the murder of civilians is acceptable”pic.twitter.com/xngdkjD2EN — Ethical Hoops🏆 (only takes Ws) (@EthicalHoopz) January 27, 2026

« Qu’on pose la question à Wembanyama, c'est ça qui me pose problème » Bien évidemment, les propos de Victor Wembanyama ne sont pas passés inaperçus, que ce soit aux Etats-Unis, mais également en France. D’ailleurs, dans l’Hexagone, il a été demandé à ce qu'on ne pose plus ce genre de questions à des questions. Chroniqueur sur l’émission Estelle Midi sur RMC, Baptiste des Monstiers a balancé : « On lui pose une question, il donnes a réponse. Très bien. Moi ce que je trouve qu’on devrait arrêter de faire, c’est de demander l’avis à des artistes ou à des sportifs sur leur point de vue sur la politique internationale. Excusez-moi. Je l'ai dit ici , je me suis fait démolir sur les réseaux sociaux mais quand Florent Pagny nous donne son avis sur la politique du président argentin qu’il voudrait qu'elle s’applique en France, je m'en fous de l’avis des sportifs. Qu’on pose la question à Wembanyama, c'est ça qui me pose problème ».