NBA : Wembanyama s’attaque à l’ICE «ça peut se retourner contre lui»

A 22 ans, Victor Wembanyama dispute actuellement sa troisième saison en NBA sous le maillot des Spurs. Le Français n’en est donc qu’au but de son aventure aux Etats-Unis, mais voilà qu’en ce court laps de temps, il est déjà devenu plus qu’un simple joueur de basket. Wemby n’hésite notamment pas à prendre position dans des sujets chauds du moment, lui qui s’est notamment attaqué à ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis avec l’ICE. Une prise de position qui pourrait à terme lui valoir certaines conséquences ? Certains le redoutent.
Il n'y a pas que le basket et la NBA qui comptent pour Victor Wembanyama. La star des San Antonio Spurs n’hésite pas à s’exprimer sur des sujets de société. Ça avait été le cas dernièrement concernant ce qui se passe actuellement aux Etats-Unis avec l’ICE. « Vous savez, le service communication des Spurs a essayé de me conseiller mais je ne vais pas m'asseoir ici et sortir un discours politiquement correct. Tous les jours, je me réveille, je regarde l'actualité, et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l'impression, ou laisser entendre, que le meurtre de civils puisse être acceptable », expliquait Wemby, se disant « horrifié ».
« Qu’on pose la question à Wembanyama, c'est ça qui me pose problème »
Bien évidemment, les propos de Victor Wembanyama ne sont pas passés inaperçus, que ce soit aux Etats-Unis, mais également en France. D’ailleurs, dans l’Hexagone, il a été demandé à ce qu'on ne pose plus ce genre de questions à des questions. Chroniqueur sur l’émission Estelle Midi sur RMC, Baptiste des Monstiers a balancé : « On lui pose une question, il donnes a réponse. Très bien. Moi ce que je trouve qu’on devrait arrêter de faire, c’est de demander l’avis à des artistes ou à des sportifs sur leur point de vue sur la politique internationale. Excusez-moi. Je l'ai dit ici , je me suis fait démolir sur les réseaux sociaux mais quand Florent Pagny nous donne son avis sur la politique du président argentin qu’il voudrait qu'elle s’applique en France, je m'en fous de l’avis des sportifs. Qu’on pose la question à Wembanyama, c'est ça qui me pose problème ».
« En plus ça peut se retourner contre lui. »
Ne s’arrêtant pas là, Baptiste des Montiers s’est ensuite interrogé sur de possibles conséquences pour Victor Wembanyama. « Quelle valeur intellectuelle on donne à un artiste ou un sportif pour s’exprimer sur une politique ? Je suis totalement d’accord avec Wembanyama, moi aussi je suis horrifié, mais à un moment donné est-ce que c’est son rôle ? En plus ça peut se retourner contre lui. Je m'adresse à mes confrères journalistes mais putain arrêter de poser des questions, on se fout royalement du point de vue », a-t-il lâché.
Victor Wembanyama sait d’ailleurs que sa prise de position pourrait avoir un impact pour l’avenir. C’est ainsi qu’il expliquait également après avoir lâché ses critiques contre l’ICE : « Quand je lis les infos, parfois je me pose des questions très profondes sur ma propre vie. Mais je suis aussi conscient que dire tout ce que j'ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi aujourd'hui. Donc je préfère ne pas entrer dans trop de détails ».