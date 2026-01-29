NBA : Antetokounmpo bientôt transféré, les 4 équipes pressenties pour le recruter avant le 5 février

Déjà en réflexion sur son avenir depuis plusieurs semaines, Giannis Antetokounmpo est désormais prêt à quitter les Milwaukee Bucks d’ici à la trade deadline le 5 février prochain, ou bien l’été prochain. La franchise est à l’écoute des offres et, en ce sens, quatre équipes se seraient d’ores et déjà positionnées afin de récupérer le MVP 2019 et 2020.
C’est la bombe de ce mercredi 28 janvier : Giannis Antetokounmpo a ouvert la porte à un départ des Milwaukee Bucks. Cela fait déjà un petit moment que l’avenir du Grec interroge. L’été dernier, des rumeurs évoquaient un potentiel départ pour les San Antonio Spurs, où il formerait une raquette effrayante avec Victor Wembanyama. Cela n’était qu’une hypothèse, mais une chose est sûre désormais, il est prêt à quitter la franchise qui l’a drafté en 2013.
Antetokounmpo et les Bucks vers une séparation
C’est l’insider d’ESPN Shams Charania qui a annoncé la nouvelle ce mercredi, indiquant dans un message publié sur X : « Giannis Antetokounmpo, deux fois MVP, est prêt à changer d'équipe avant la date limite des transferts de la NBA, fixée au 5 février, ou pendant l'intersaison, alors que plusieurs équipes rivales font des offres agressives aux Milwaukee Bucks pour l'acquérir et que la franchise commence à les écouter, selon des sources de la ligue interrogées par ESPN. » Depuis, les rumeurs et les éventuelles équipes intéressées par Giannis Antetokounmpo se multiplient et TrashTalk et en a listé quatre qui auraient manifesté leur intérêt.
Les 4 équipes les plus intéressées par Antetokounmpo
Selon Ian Begley de SNY, les New York Knicks risquent de revenir à la charge après avoir déjà tenté une approche l’été dernier. Cela impliquerait en revanche d’intégrer Karl-Anthony Towns dans l’opération et l’insider cite également Mikal Bridges. D’autant plus que les Knicks pourraient s’attacher les services de Jrue Holiday, acutellement à Portland et champion NBA avec Giannis Antetokounmpo en 2021. Le Dallas Hoop Journal de son côté cite les Toronto Raptors qui, mis à part Brandon Ingram et Scottie Barnes, sont ouverts à céder les autres joueurs de son effectif. D’après Brian Windhorst d’ESPN, le Miami Heat aurait pris le dossier au sérieux et Bam Adebayo, qui a le même agent que Giannis Antetokounmpo, aurait déjà discuté avec ce dernier d’une potentielle association en Floride. Enfin, Chris Mannix de Sports Illustrated indique que les Golden State Warriors se seraient directement manifestés après l’annonce de la nouvelle. La franchise de Stephen Curry pourrait proposer Jimmy Butler en échange, blessé jusqu’à la fin de la saison, ainsi que Jonathan Kuminga, plus des choix de Draft.