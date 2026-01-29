NBA : Antetokounmpo bientôt transféré, les 4 équipes pressenties pour le recruter avant le 5 février

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Déjà en réflexion sur son avenir depuis plusieurs semaines, Giannis Antetokounmpo est désormais prêt à quitter les Milwaukee Bucks d’ici à la trade deadline le 5 février prochain, ou bien l’été prochain. La franchise est à l’écoute des offres et, en ce sens, quatre équipes se seraient d’ores et déjà positionnées afin de récupérer le MVP 2019 et 2020.

C’est la bombe de ce mercredi 28 janvier : Giannis Antetokounmpo a ouvert la porte à un départ des Milwaukee Bucks. Cela fait déjà un petit moment que l’avenir du Grec interroge. L’été dernier, des rumeurs évoquaient un potentiel départ pour les San Antonio Spurs, où il formerait une raquette effrayante avec Victor Wembanyama. Cela n’était qu’une hypothèse, mais une chose est sûre désormais, il est prêt à quitter la franchise qui l’a drafté en 2013.

Antetokounmpo et les Bucks vers une séparation C’est l’insider d’ESPN Shams Charania qui a annoncé la nouvelle ce mercredi, indiquant dans un message publié sur X : « Giannis Antetokounmpo, deux fois MVP, est prêt à changer d'équipe avant la date limite des transferts de la NBA, fixée au 5 février, ou pendant l'intersaison, alors que plusieurs équipes rivales font des offres agressives aux Milwaukee Bucks pour l'acquérir et que la franchise commence à les écouter, selon des sources de la ligue interrogées par ESPN. » Depuis, les rumeurs et les éventuelles équipes intéressées par Giannis Antetokounmpo se multiplient et TrashTalk et en a listé quatre qui auraient manifesté leur intérêt.

