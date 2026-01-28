«Horrifié» Wembanyama prend position contre l’ICE mais est conscient «du prix à payer»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Présent ce mardi en conférence de presse, Victor Wembanyama s’est exprimé sur les meurtres d’Alex Pretti et Renee Good, tués par l’ICE, la police de l’immigration, à Minneapolis. Le joueur des San Antonio Spurs a pris position, mais est conscient et inquiet des risques s’il dit « tout ce qu’il a en tête ».

À la sortie de l’entraînement des San Antonio Spurs ce mardi, Victor Wembanyama s’est présenté en conférence de presse, où il a été interrogé sur la situation actuelle à Minneapolis. Un peu plus de deux semaines après la mort de Renee Good, un second citoyen américain, Alex Pretti, a été tué par l’ICE, la police de l’immigration. Ce qui a provoqué de nombreuses manifestations dans la ville et même au report de la rencontre entre les Minnesota Timberwolves et les Golden State Warriors, prévue samedi dernier, pour des raisons de sécurité.

« Tous les jours, je me réveille, je regarde l'actualité, et je suis horrifié » « Vous savez, le service communication des Spurs a essayé de me conseiller mais je ne vais pas m'asseoir ici et sortir un discours politiquement correct. Tous les jours, je me réveille, je regarde l'actualité, et je suis horrifié. Je trouve ça fou que certaines personnes puissent donner l'impression, ou laisser entendre, que le meurtre de civils puisse être acceptable », a déclaré Victor Wembanyama, dans des propos relayés par L’Équipe.

« Je suis aussi conscient que dire tout ce que j'ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi » « Quand je lis les infos, parfois je me pose des questions très profondes sur ma propre vie. Mais je suis aussi conscient que dire tout ce que j'ai en tête aurait un coût trop élevé pour moi aujourd'hui. Donc je préfère ne pas entrer dans trop de détails.», a poursuivi Victor Wembanyama. Relancé sur la crainte des conséquences que pourrait avoir une prise de position trop forte de sa part, le Français a ajouté : « C'est terrible. Je sais que je suis un étranger et je vis dans ce pays. Donc oui, je suis inquiet. »