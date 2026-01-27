NBA : Victor Wembanyama accompagné par Yabusele pour jouer le titre ? Les Spurs ont un autre plan...

Pierrick Levallet

Les San Antonio Spurs n’ont jamais caché leurs intentions avec Victor Wembanyama. La franchise texane entendrait construire autour du phénomène de 22 ans afin de se garantir un avenir radieux. Dans cette optique, Guerschon Yabusele pourrait potentiellement rejoindre Wemby dans le Texas. Seulement, les Spurs auraient un autre plan pour entourer leur star.

Victor Wembanyama ne cesse d’impressionner chez les San Antonio Spurs. Le phénomène de 22 ans est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs en NBA. Le Français prouve qu’il est doté d’un potentiel hors-norme de jour en jour. La franchise texane a donc décidé de construire autour de Wemby pour se garantir un avenir radieux. Et dans cette optique, les dirigeants envisageraient un transfert pour entourer leur joueur vedette.

Yabusele avec Wembanyama chez les Spurs ? Victor Wembanyama pourrait en effet être rejoint par un certain Guerschon Yabusele. En difficulté chez les New-York Knicks, le pivot de 30 ans présente l’avantage de déjà connaître la star des San Antonio Spurs, avec qui il a évolué en équipe de France. « Quand la sirène de la trade deadline retentira, je pense qu’il sera dans une autre équipe. Ils vont trouver une solution. San Antonio est une équipe à surveiller, notamment parce que Victor Wembanyama et lui ont joué ensemble en équipe de France » a notamment expliqué le journaliste Ian Begley.