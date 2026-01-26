NBA : Surprise, un Français va rejoindre Wembanyama ?

Pierrick Levallet

Victor Wembanyama ne cesse de convaincre son monde en NBA. Le Français est doté d’un potentiel hors-norme, et ce n’est plus un secret pour personne. Les San Antonio Spurs ont ainsi décidé de construire autour de son phénomène de 22 ans pour s’assurer un avenir radieux. Plusieurs noms, comme celui de Giannis Antetokounmpo, ont ainsi été évoqués comme potentielles recrues. La franchise texane pourrait notamment se laisser tenter par un transfert surprenant.

«Wembanyama et lui ont joué ensemble» Les San Antonio Spurs pourraient en effet tenter une offensive pour Guerschon Yabusele, en difficulté dans la rotation chez les New York Knicks. Le Français peine à véritablement s'imposer dans l'équipe new-yorkaise. « Quand la sirène de la trade deadline retentira, je pense qu’il sera dans une autre équipe. Ils vont trouver une solution. San Antonio est une équipe à surveiller, notamment parce que Victor Wembanyama et lui ont joué ensemble en équipe de France » a d’ailleurs confié le journaliste Ian Begley dans des propos rapportés par Parlons Basket.