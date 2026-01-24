NBA - Wembanyama avec une superstar : Le transfert de rêve annoncé ?

Pierrick Levallet

Du haut de ses 22 ans, Victor Wembanyama est déjà considéré comme l’un des meilleurs en NBA. Le Français, doté d’un potentiel hors-norme, ne cesse de mettre tout le monde d’accord avec les San Antonio Spurs. Le phénomène de la franchise texane pourrait d’ailleurs être rejoint par une superstar de la ligue américaine.

Victor Wembanyama ne cesse de faire l’unanimité en NBA. À 22 ans, le phénomène des San Antonio Spurs est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il faut dire que le Français impressionne match après match avec la franchise texane. Cette dernière cherche d’ailleurs à construire autour de Wemby afin de se garantir un avenir radieux. Et dans cette optique, les Spurs pourraient se laisser tenter par l’idée d’associer une superstar de la NBA avec Victor Wembanyama.

Wembanyama avec une superstar de la NBA chez les Spurs ? « Il y a une association que j’adorerais absolument voir. Et si Steph [Curry] s’associait à Wembanyama à San Antonio ? Ils ont des atouts, ils peuvent garder Wemby et peut-être Castle, mais tout le reste pourrait être sur la table » a ainsi lancé Reggie Miller dans des propos rapportés par Parlons Basket. À 37 ans, Stephen Curry n’a connu que les Golden State Warriors dans sa carrière. Le meneur de jeu star pourrait ainsi se laisser tenter par un dernier défi chez les San Antonio Spurs avec Victor Wembanyama.