NBA - Wembanyama avec une superstar : Le transfert de rêve annoncé ?

Du haut de ses 22 ans, Victor Wembanyama est déjà considéré comme l’un des meilleurs en NBA. Le Français, doté d’un potentiel hors-norme, ne cesse de mettre tout le monde d’accord avec les San Antonio Spurs. Le phénomène de la franchise texane pourrait d’ailleurs être rejoint par une superstar de la ligue américaine.
Victor Wembanyama ne cesse de faire l’unanimité en NBA. À 22 ans, le phénomène des San Antonio Spurs est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Il faut dire que le Français impressionne match après match avec la franchise texane. Cette dernière cherche d’ailleurs à construire autour de Wemby afin de se garantir un avenir radieux. Et dans cette optique, les Spurs pourraient se laisser tenter par l’idée d’associer une superstar de la NBA avec Victor Wembanyama.
Wembanyama avec une superstar de la NBA chez les Spurs ?
« Il y a une association que j’adorerais absolument voir. Et si Steph [Curry] s’associait à Wembanyama à San Antonio ? Ils ont des atouts, ils peuvent garder Wemby et peut-être Castle, mais tout le reste pourrait être sur la table » a ainsi lancé Reggie Miller dans des propos rapportés par Parlons Basket. À 37 ans, Stephen Curry n’a connu que les Golden State Warriors dans sa carrière. Le meneur de jeu star pourrait ainsi se laisser tenter par un dernier défi chez les San Antonio Spurs avec Victor Wembanyama.
Stephen Curry, un transfert presque impossible ?
Reste maintenant à voir si les Golden State Warriors accepteront de se séparer de leur figure emblématique. La valeur marchande de Stephen Curry devrait toutefois baisser au fil des années à cause de son âge. De leur côté, les San Antonio Spurs semblent plutôt vouloir miser sur la jeunesse pour entourer Victor Wembanyama. Stephon Castle a déjà impressionné la saison dernière. Dylan Harper (19 ans) a également un profil intéressant. Difficile donc d’imaginer la franchise texane sacrifier un tel projet pour attirer Stephen Curry.