«Il peut t'humilier» : Wembanyama fait trembler la NBA !

Il aura seulement fallu attendre la troisième saison de Victor Wembanyama en NBA pour qu'il figure dans le 5 de départ de la conférence Ouest pour le All-Star Game. Le tout, devant LeBron James et Kevin Durant notamment. Lors d'une récente confrontation sur les parquets avec Wemby, un double champion NBA évoque l'humiliation qui plane toujours en face de la star du basket français.
Victor Wembanyama n'est pas une « licorne », mais plutôt un « alien » du point de vue de LeBron James. King James comme la star des Los Angeles Lakers est surnommée dressait un portrait plus qu'élogieux du numéro un de la draft 2023 avant même qu'il ne devienne le rookie de la saison régulière de cette année là. Franchise player des San Antonio Spurs, « Wemby » est un pivot dominant de 2 mètres 24 cependant très mobile et habile avec le ballon à la main.
«Wemby peut clairement t'humilier»
Dominant dans les deux raquettes, Victor Wembanyama s'est frotté à Kevin Durant dans la nuit de mercredi à jeudi sur le parquet des Houston Rockets (106-111). Auteur de seulement 14 points contre les 33 inscrits face à l'Utah Jazz au match précédent et les 26 toujours face au Jazz au suivant, Wembanyama a tout de même bluffé le champion NBA 2017 et 2018 qui le qualifie de menace. « Wemby peut clairement t'humilier. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si tu as une très bonne défense, tu essaies de jouer dur et d'aider ton équipe à gagner ».
«Quand il prend feu, c’est très dur de l’arrêter»
Pour Kevin Durant, ailier de la franchise texane, Victor Wembanyama est un véritable « problème » lorsqu'il se trouve dans la raquette. Toutefois, un aspect de son jeu encore perfectible permet à ses adversaires de maintenir une infime emprise sur lui. « Sa longueur dans la raquette est un vrai problème. Quand il prend feu, c’est très dur de l’arrêter. Il est le plus dangereux quand il est près du cercle, sur des lay-ups, des dunks, ou quand il joue autour de la raquette. C’est davantage son jeu que de flotter à l’extérieur pour enchaîner les tirs. Il travaille encore son tir. On voit qu’il essaie de trouver des repères sur son shoot. On l’a forcé à prendre des tirs compliqués en fadeaway toute la soirée. Il en a mis quelques-uns au début, mais dans l’ensemble, on l’a obligé à tirer au-dessus de nous ».