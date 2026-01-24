«Il peut t'humilier» : Wembanyama fait trembler la NBA !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il aura seulement fallu attendre la troisième saison de Victor Wembanyama en NBA pour qu'il figure dans le 5 de départ de la conférence Ouest pour le All-Star Game. Le tout, devant LeBron James et Kevin Durant notamment. Lors d'une récente confrontation sur les parquets avec Wemby, un double champion NBA évoque l'humiliation qui plane toujours en face de la star du basket français.

Victor Wembanyama n'est pas une « licorne », mais plutôt un « alien » du point de vue de LeBron James. King James comme la star des Los Angeles Lakers est surnommée dressait un portrait plus qu'élogieux du numéro un de la draft 2023 avant même qu'il ne devienne le rookie de la saison régulière de cette année là. Franchise player des San Antonio Spurs, « Wemby » est un pivot dominant de 2 mètres 24 cependant très mobile et habile avec le ballon à la main.

«Wemby peut clairement t'humilier» Dominant dans les deux raquettes, Victor Wembanyama s'est frotté à Kevin Durant dans la nuit de mercredi à jeudi sur le parquet des Houston Rockets (106-111). Auteur de seulement 14 points contre les 33 inscrits face à l'Utah Jazz au match précédent et les 26 toujours face au Jazz au suivant, Wembanyama a tout de même bluffé le champion NBA 2017 et 2018 qui le qualifie de menace. « Wemby peut clairement t'humilier. Vous voyez ce que je veux dire ? Même si tu as une très bonne défense, tu essaies de jouer dur et d'aider ton équipe à gagner ».