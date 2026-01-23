Malade, Laure Manaudou change ses plans avant Danse avec les stars

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La 15e saison de Danse avec les Stars démarre ce vendredi soir, et le casting comprend encore un Manaudou ! Après Florent l’an dernier, c’est au tour de sa sœur Laure, championne olympique de natation, de se lancer dans l’aventure. Et l’ancienne protégée de Philippe Lucas s’est ajoutée une difficulté pour ce défi…

Laure Manaudou se lance dans un nouveau défi, celui de Danse avec les Stars ! La championne olympique de natation suit les traces de son frère Florent, présent au casting de la dernière saison, et sera sur le parquet de l’émission de TF1 qui reprend ce vendredi soir. Et la sportive va se compliquer la tâche en se préparant dans le même temps pour le marathon de Paris, prévu le 11 avril.

« Je n’ai pas vraiment le choix... » « Le programme va être très intense. J’aurais préféré que tout soit un peu plus étalé dans le temps, mais je n’ai pas vraiment le choix, a confié Laure Manaudou, interrogée par Le Parisien avant le lancement de DALS. L’enjeu, maintenant, c’est surtout de bien m’organiser pour réussir à tout faire correctement. »