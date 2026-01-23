Malade, Laure Manaudou change ses plans avant Danse avec les stars

La 15e saison de Danse avec les Stars démarre ce vendredi soir, et le casting comprend encore un Manaudou ! Après Florent l’an dernier, c’est au tour de sa sœur Laure, championne olympique de natation, de se lancer dans l’aventure. Et l’ancienne protégée de Philippe Lucas s’est ajoutée une difficulté pour ce défi…
Laure Manaudou se lance dans un nouveau défi, celui de Danse avec les Stars ! La championne olympique de natation suit les traces de son frère Florent, présent au casting de la dernière saison, et sera sur le parquet de l’émission de TF1 qui reprend ce vendredi soir. Et la sportive va se compliquer la tâche en se préparant dans le même temps pour le marathon de Paris, prévu le 11 avril.
« Je n’ai pas vraiment le choix... »
« Le programme va être très intense. J’aurais préféré que tout soit un peu plus étalé dans le temps, mais je n’ai pas vraiment le choix, a confié Laure Manaudou, interrogée par Le Parisien avant le lancement de DALS. L’enjeu, maintenant, c’est surtout de bien m’organiser pour réussir à tout faire correctement. »
« J’ai eu une hépatite »
Initialement, Laure Manaudou avait prévu de faire le marathon de Valence, mais un problème de santé l’a forcé à changer ses plans. « Je devais faire celui de Valence en décembre mais je suis tombée malade, j’ai eu une hépatite, révèle la sœur de Florent Manaudou. Mais malgré tout, ça m’a ouvert un peu les portes de l’univers du running. C’est cool de me lancer en France, même si celui de Paris n’est pas facile car il y a des montées. Ca ne sera pas simple de combiner la danse et le running... Mais je me reposerai au mois de mai ! »