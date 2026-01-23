De la Formule 1 aux Oscars, la folle ascension de Lewis Hamilton

Depuis 2007 et ses premiers pas en Formule 1 en tant que seul pilote de couleur, Lewis Hamilton est devenu une icône de son sport. Sa renommée va bien plus loin que la F1 pour celui qui a été adoubé Sir et qui s’est lancé dans le cinéma par l’intermédiaire de sa société de production qui est derrière le long-métrage F1 nommé dans quatre catégories aux Oscars. Sous le choc, Hamilton a réagi sur ses réseaux sociaux.
Pionnier de sa discipline en tant qu’unique pilote noir du paddock, Lewis Hamilton continue d’étendre son influence en dehors ces circuits de Formule 1. Le septuple champion du monde s’est également lancé dans le monde de l’audiovisuel avec sa société de production Dawn Apollo Films qui a notamment pris part à l’aventure de Top Gun : Maverick, long-métrage de Joseph Kosinski sorti en salles en 2022.
Quatre nominations aux Oscars pour le film F1
En plus de la production, Lewis Hamilton a également pris part au tournage de F1 : le film. Une œuvre avec Joseph Kosinski encore à la réalisation qui met en scène Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem dans le monde de la Formule 1 avec les apparitions de plusieurs personnalités actuelles de la discipline reine automobile à l’écran dont Hamilton pour ne citer que lui. A l’approche de la cérémonie des Oscars qui se déroulera le 16 mars prochain, l’Académie a divulgué les nommés pour chaque catégorie. Le film F1 a retenu l’attention pour le meilleur film, le meilleur montage, le meilleur son et les meilleurs effets visuels.
Lewis Hamilton : «C'est incroyablement surréaliste»
Quatre nominations donc pour F1 : le film. De quoi faire réagir Lewis Hamilton par le biais de son compte Instagram avec une première Story ponctuée de quatre étoiles en référence aux nominations aux Oscars en plus d’un message dans un autre post. « C'est incroyablement surréaliste. C'est un immense honneur de voir le film F1 nominé par l'Académie, surtout aux côtés d'artistes et de scénaristes aussi talentueux. Lorsque nous avons réalisé ce film, nous savions que nous avions entre les mains quelque chose de spécial, de réel et d'authentique, et c'est formidable de voir le travail acharné et le dévouement de chacun récompensés. Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, vous le méritez vraiment ».