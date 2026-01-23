De la Formule 1 aux Oscars, la folle ascension de Lewis Hamilton

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Depuis 2007 et ses premiers pas en Formule 1 en tant que seul pilote de couleur, Lewis Hamilton est devenu une icône de son sport. Sa renommée va bien plus loin que la F1 pour celui qui a été adoubé Sir et qui s’est lancé dans le cinéma par l’intermédiaire de sa société de production qui est derrière le long-métrage F1 nommé dans quatre catégories aux Oscars. Sous le choc, Hamilton a réagi sur ses réseaux sociaux.

Pionnier de sa discipline en tant qu’unique pilote noir du paddock, Lewis Hamilton continue d’étendre son influence en dehors ces circuits de Formule 1. Le septuple champion du monde s’est également lancé dans le monde de l’audiovisuel avec sa société de production Dawn Apollo Films qui a notamment pris part à l’aventure de Top Gun : Maverick, long-métrage de Joseph Kosinski sorti en salles en 2022.

Quatre nominations aux Oscars pour le film F1 En plus de la production, Lewis Hamilton a également pris part au tournage de F1 : le film. Une œuvre avec Joseph Kosinski encore à la réalisation qui met en scène Brad Pitt, Damson Idris et Javier Bardem dans le monde de la Formule 1 avec les apparitions de plusieurs personnalités actuelles de la discipline reine automobile à l’écran dont Hamilton pour ne citer que lui. A l’approche de la cérémonie des Oscars qui se déroulera le 16 mars prochain, l’Académie a divulgué les nommés pour chaque catégorie. Le film F1 a retenu l’attention pour le meilleur film, le meilleur montage, le meilleur son et les meilleurs effets visuels.