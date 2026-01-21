F1 - Lewis Hamilton : C'est terminé chez Ferrari, «ils vont se séparer» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison très compliquée chez Ferrari, Lewis Hamilton se sépare déjà de son ingénieur de course Riccardo Adami. Cependant, la Scuderia tarde à nommer son successeur et visiblement, l'attente pour se prolonger encore un certain temps, poussant Bryan Bozzi, ingénieur de Charles Leclerc, à travailler avec les deux pilotes.

C'est officiel depuis quelques jours, Riccardo Adami ne sera plus l'ingénieur de course de Lewis Hamilton la saison prochaine. Après une collaboration marquée par de nombreux couacs, la séparation est donc actée à l'issue de leur première saison ensemble. L'ingénieur italien reste toutefois chez Ferrari, mais dans un rôle différent puisqu'il sera désormais responsable de la Scuderia Ferrari Driver Academy et des Tests des anciennes F1.

Adami-Hamilton : La séparation qui fait parler Mais il faut maintenant lui trouver un remplaçant. « La nomination du nouvel ingénieur de course de la voiture numéro 44 sera annoncée en temps voulu », expliquait Ferrari à ce sujet par le biais d'un communiqué. La Gazzetta dello Sport a avancé le nom de Luca Diella. Cependant, Giuliano Duchessa, journaliste du Corriere della Sera, n'est pas aussi formel et assure que le choix de la Scuderia prendra plus de temps que prévu.