F1 - Lewis Hamilton : Séparation officielle chez Ferrari !

Après une première saison délicate chez Ferrari, une décision radicale a été prise pour Lewis Hamilton. La Scuderia a effectivement officialisé que Riccardo Adami ne serait plus l'ingénieur de course du septuple champion du monde la saison prochaine.
En rejoignant Ferrari, Lewis Hamilton ne s'attendait pas à un tel changement. Son intégration au sein de la Scuderia a été plus compliquée que prévu, notamment en ce qui concerne les méthodologies de travail. Ainsi, le septuple champion du monde a notamment eu des difficultés à collaborer avec son ingénieur de course Riccardo Adami après de nombreuses années aux côtés de Peter Bonnington, chez Mercedes. Et afin de préparer au mieux 2026, Ferrari vient d'officialiser le changement de poste de Riccardo Adami, qui ne sera donc plus l'ingénieur de course de Lewis Hamilton la saison prochaine.
C'est terminé pour Riccardo Adami
« La Scuderia Ferrari annonce que Riccardo Adami a été nommé à un nouveau poste au sein de la Scuderia Ferrari Driver Academy (Académie des jeunes pilotes) en tant que responsable de la Scuderia Ferrari Driver Academy et des Tests des anciennes F1 (Test Previous Cars). Son importante expérience en bord de piste et son expertise de la Formule 1 contribueront au développement des talents de demain et au renforcement de la culture de la performance au sein du programme », peut-on lire dans ce communiqué.
Ferrari va nommer un nouvel ingénieur pour Hamilton
« La Scuderia Ferrari tient à remercier Riccardo pour son engagement et sa contribution dans son rôle en bord de piste, et lui souhaite un plein succès dans ses nouvelles fonctions », ajoute ce communiqué de Ferrari, qui précise également que « la nomination du nouvel ingénieur de course de la voiture numéro 44 sera annoncée en temps voulu ».