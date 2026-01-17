F1 - Lewis Hamilton : Séparation officielle chez Ferrari !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première saison délicate chez Ferrari, une décision radicale a été prise pour Lewis Hamilton. La Scuderia a effectivement officialisé que Riccardo Adami ne serait plus l'ingénieur de course du septuple champion du monde la saison prochaine.

En rejoignant Ferrari, Lewis Hamilton ne s'attendait pas à un tel changement. Son intégration au sein de la Scuderia a été plus compliquée que prévu, notamment en ce qui concerne les méthodologies de travail. Ainsi, le septuple champion du monde a notamment eu des difficultés à collaborer avec son ingénieur de course Riccardo Adami après de nombreuses années aux côtés de Peter Bonnington, chez Mercedes. Et afin de préparer au mieux 2026, Ferrari vient d'officialiser le changement de poste de Riccardo Adami, qui ne sera donc plus l'ingénieur de course de Lewis Hamilton la saison prochaine.

C'est terminé pour Riccardo Adami « La Scuderia Ferrari annonce que Riccardo Adami a été nommé à un nouveau poste au sein de la Scuderia Ferrari Driver Academy (Académie des jeunes pilotes) en tant que responsable de la Scuderia Ferrari Driver Academy et des Tests des anciennes F1 (Test Previous Cars). Son importante expérience en bord de piste et son expertise de la Formule 1 contribueront au développement des talents de demain et au renforcement de la culture de la performance au sein du programme », peut-on lire dans ce communiqué.