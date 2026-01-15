F1 - Lewis Hamilton viré : Ferrari appelle son remplaçant !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une première saison plus que décevante chez Ferrari, Lewis Hamilton sait qu'il est menacé d'autant plus que son contrat s'achève à l'issue de l'année 2026. Et la Scuderia connaît déjà son remplaçant puisqu'Oliver Bearman se tient prêt à monter dans le baquet de son compatriote. Il annonce même être déjà en contact avec Ferrari.

Pilote de la Ferrari Driver Academy, Oliver Bearman sort d'une première saison complète très positive chez Haas, et bien évidemment il scrute avec attention la situation de Lewis Hamilton qui n'a pas répondu aux attentes pour sa première année chez Ferrari. La Scuderia a d'ailleurs conscience de tenir potentiellement le successeur du septuple champion du monde avec le jeune britannique, coéquipier d'Esteban Ocon chez Haas. D'ailleurs, Oliver Bearman, qui a déjà annoncé que son objectif été de rejoindre un jour Ferrari, confirme être en contact régulier avec les membres de l'équipe de Maranello.

Ferrari a appelé Bearman « Nous nous retrouvons de temps en temps pour discuter des défis auxquels je suis confronté pendant ma saison de F1. Il s’agit simplement d’un dialogue ouvert, en réalité. J’aime clarifier ce qui se passe de mon côté, car il est facile de ne voir que les résultats sur le papier. Mais cela ne reflète pas toujours toute la réalité. Il y a souvent beaucoup plus que cela. Mais en ce qui concerne mon avenir, nous n’en parlons pas. Je me contente de piloter la voiture. Je pense que le reste se réglera tout seul si je réalise de bonnes performances », révèle-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com avant de poursuivre.