F1 - C'est terminé pour Lewis Hamilton : Il annonce la fin !

Après une saison plus qu'éprouvante chez Ferrari, Lewis Hamilton va tenter de redresser la barre en 2026. Cependant, selon l'ancien pilote Derek Daly, le septuple champion du monde aurait désormais tout intérêt à dire stop et prendre sa retraite dès maintenant.
Cela devait être une association légendaire, au lieu de cela, ce fut une longue souffrance. La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari a effectivement été très décevante puisqu'il n'a jamais réussi à monter sur le podium en course. Une première dans sa carrière. Et bien que le Britannique espère redresser la barre en 2026, l'ancien pilote Derek Daly estime que Lewis Hamilton devrait tout arrêter.
Lewis Hamilton, la triste annonce
« Hamilton est sans aucun doute l’un des plus grands pilotes de l’histoire, à mes yeux même au-dessus de Schumacher. Ce ne sera pas mieux. C’est physiologique. À plus de 40 ans, on ne peut pas rivaliser avec des pilotes de 18 ou 20 ans. Ce n’est pas un problème de génie ou de palmarès, mais du passé : ce que vous étiez », confie-t-il dans une interview accordée à RacingNews365 avant de poursuivre.
«L’opération marketing est terminée»
« Il a parfois souffert face à Bottas, parfois face à Russell, et désormais presque tous les week-ends face à Leclerc. Il ne va pas redevenir plus rapide. C’est triste de voir ses difficultés, ses interviews où il se contente de hocher la tête. Pour un septuple champion, c’est dur à regarder. Il ne gagnera plus le championnat. Il ne battra pas Leclerc sur une saison. L’opération marketing est terminée », ajoute Derek Daly.