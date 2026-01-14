F1 : Surprise, Pierre Gasly s'annonce avec Lewis Hamilton !

Invité à commenter son après-carrière, Pierre Galsy a confié qu'il envisageait de s'inspirer de Lewis Hamilton qui s'est clairement impliqué dans la mode depuis quelques années. Une nouveauté que le septuple champion du monde a apporté en F1 et qui inspire donc les autres pilotes.
Au-delà de son statut de légende de la Formule 1 grâce à son palmarès, Lewis Hamilton s'est également imposé comme une immense star connue même en dehors des paddocks. Il faut dire que le Britannique est influent dans d'autres domaines, comme la mode par exemple. Et Pierre Gasly assure qu'il souhaite imiter le septuple champion du monde, notamment pour son après-carrière.
Gasly va imiter Hamilton ?
« Je vais certainement me lancer dans ce monde à un moment donné. J’aime tout simplement la créativité qui s’en dégage, et c’est pourquoi, en fin de compte, je veux découvrir d’autres univers. La première fois que je suis venu à Milan, tous les hommes, toutes les femmes, je les regardais en me disant ’comme ces gens sont beaux !’ Le style, tout le monde est très élégant. De 15 à 75 ans, j’ai vu les grand-mères les plus cool se promener en ville. Quand vous êtes à Milan, quand vous sortez, vous devez vous assurer de porter de beaux vêtements », confie-t-il dans le podcast Off The Grid avant d'évoquer l'influence de Lewis Hamilton.
«Lewis nous a ouvert beaucoup de portes à tous»
« Il est important de dire que sans lui, les choses seraient différentes aujourd’hui. Je pense que Lewis nous a ouvert beaucoup de portes à tous. La mentalité a légèrement changé, surtout si l’on regarde d’autres sports, comme la NBA aux États-Unis, où c’est très différent. Je pense que les gens ont beaucoup plus d’espace pour s’exprimer. En fait, je m’entends très bien avec Lewis, je le remercie souvent d’être resté fidèle à ses valeurs et à lui-même pendant toutes ces années, car cela a clairement facilité le parcours des jeunes pilotes comme nous », ajoute Pierre Gasly.