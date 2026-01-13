F1 - Pierre Gasly : Le drame qui le touche

Pierre Gasly a vécu des moments douloureux au cours de sa carrière en F1. Le pilote d’Alpine a notamment dû encaisser le décès de son ami Anthoine Hubert en 2019 lors d’une course de F2 en Belgique. Le Français de 29 ans est d’ailleurs visiblement toujours touché par ce drame.
«Ça avait l’air grave»
« Nous avons participé à ce programme entre 10 et 15 ans. Il y avait 15 pilotes français prometteurs et talentueux, et Anthoine était l’un d’entre eux. Nous étions colocataires. Nous étions camarades de classe. Nous prenions le petit-déjeuner ensemble, allions en cours ensemble, déjeunions ensemble, nous entraînions ensemble. Et si je faisais 13 pompes, il en faisait 14. Puis je recommençais, pour en faire 15. Nous nous poussions mutuellement à donner le meilleur de nous-mêmes. J’ai toujours essayé de regarder la course de F2, et j’ai vu l’accident, le drapeau rouge, et au début, je ne savais pas qui était impliqué, mais ça avait l’air grave » a confié Pierre Gasly dans des propos rapportés par NextGen-Auto.
«C’est juste de la douleur»
« Mon team manager m’a dit qu’Anthoine était impliqué. Dès que j’ai terminé le briefing, j’ai couru vers l’espace d’accueil pour essayer d’obtenir plus d’informations. En descendant les escaliers, j’ai aperçu au loin mes parents en larmes. Malheureusement, j’ai tout de suite compris ce qui s’était passé. C’est juste de la douleur. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’Anthoine n’accède à la F1. Cela semblait être son destin, mais ce n’était pas la première fois que je devais vivre ces émotions avec l’un de mes amis les plus proches. J’avais perdu un ami de chez moi deux ans auparavant, et deux ans plus tard, cela arrive à Anthoine, avec qui j’étais extrêmement proche » a ensuite ajouté le pilote d’Alpine.