F1 - Séparation avec Pierre Gasly : C'est terminé chez Alpine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette fois-ci, c'est officiellement terminé. Par le biais d'un communiqué, Alpine a effectivement annoncé le départ définitif de Jack Doohan qui avait été remplacé en cours de saison par Franco Colapinto. L'Argentin est donc une nouvelle fois conforté dans son rôle de coéquipier de Pierre Gasly.

Remplaçant d'Esteban Ocon pour la saison 2025 chez Alpine, Jack Doohan avait, comme attendu, été remplacé très tôt dans l'année par Franco Colapinto. Membre de l'Alpine Academy depuis plusieurs années, Doohan était alors devenu pilote de réserve pour terminer la saison, mais cette fois-ci c'est terminé. L'écurie française a effectivement tranché en renforçant le poids de Franco Colapinto aux côtés de Pierre Gasly pour 2026 avec Paul Aron comme troisième pilote. Par le biais d'un communiqué, Alpine a effectivement annoncé sa rupture définitive avec Jack Doohan.

Doohan et Alpine, c'est officiellement terminé « BWT Alpine Formula One Team confirme avoir trouvé un accord mutuel avec Jack Doohan afin de ne pas poursuivre sa collaboration en tant que pilote avec l'équipe pour la saison 2026 du championnat du monde FIA de Formule 1, et de lui permettre de saisir d'autres opportunités de carrière », officialise l'écurie française avant de poursuivre.