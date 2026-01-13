F1 - Séparation avec Pierre Gasly : C'est terminé chez Alpine !

Cette fois-ci, c'est officiellement terminé. Par le biais d'un communiqué, Alpine a effectivement annoncé le départ définitif de Jack Doohan qui avait été remplacé en cours de saison par Franco Colapinto. L'Argentin est donc une nouvelle fois conforté dans son rôle de coéquipier de Pierre Gasly.
Remplaçant d'Esteban Ocon pour la saison 2025 chez Alpine, Jack Doohan avait, comme attendu, été remplacé très tôt dans l'année par Franco Colapinto. Membre de l'Alpine Academy depuis plusieurs années, Doohan était alors devenu pilote de réserve pour terminer la saison, mais cette fois-ci c'est terminé. L'écurie française a effectivement tranché en renforçant le poids de Franco Colapinto aux côtés de Pierre Gasly pour 2026 avec Paul Aron comme troisième pilote. Par le biais d'un communiqué, Alpine a effectivement annoncé sa rupture définitive avec Jack Doohan.
Doohan et Alpine, c'est officiellement terminé
« BWT Alpine Formula One Team confirme avoir trouvé un accord mutuel avec Jack Doohan afin de ne pas poursuivre sa collaboration en tant que pilote avec l'équipe pour la saison 2026 du championnat du monde FIA de Formule 1, et de lui permettre de saisir d'autres opportunités de carrière », officialise l'écurie française avant de poursuivre.
«Un accord mutuel» est annoncé
« Jack est devenu le premier membre de l'Alpine Academy à accéder à un baquet de course au sein de l'équipe lorsqu'il a fait ses débuts en Grand Prix lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2024. L'équipe tient à remercier Jack pour son engagement et son professionnalisme au cours des quatre dernières années, sur et en dehors de la piste, et lui souhaite le meilleur pour la suite », ajoute le communiqué d'Alpine.