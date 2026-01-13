Zidane : Le rencard secret pour son nouveau mariage !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane préparait un changement majeur dans sa vie à l'été 2001, puisqu'il avait décidé de quitter la Juventus Turin pour débuter une longue histoire d'amour avec le Real Madrid. Et ce mariage avait été conclu en secret à Monaco, à l'occasion d'un rendez-vous entre la star française et le président Florentino Pérez.

À l'occasion de ses 50 ans qu'il fêtait en juin 2022, Zinedine Zidane avait accordé un large entretien à L'EQUIPE dans lequel il évoquait les étapes majeures de sa vie, et notamment le tout début de son mariage avec le Real Madrid. En 2001, Zizou avait décidé de quitter la Juventus Turin pour rallier le club merengue dans un transfert à 80M€, record historique pour l'époque. Et il a livré les coulisses de son rencard avec le président Florentino Pérez à Monaco pour régler le deal.

« La première a été la bonne » « C’était à Monaco. La première fois où on s’est vus, tout s’est fait là. Il n’y a pas eu de deuxième ou troisième rendez-vous pour que les choses se fassent. La première a été la bonne. On s’est dit OK. Florentino Pérez est un homme qui ne plaisante pas. Quand il dit : “On va le faire”, il le fait. J’ai même une anecdote qui me fait rire encore aujourd’hui », révèle Zinedine Zidane, qui a donné son accord au patron du Real Madrid... sur un bout de serviette !