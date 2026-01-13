Divorce à 5M€ : Zidane règle ses comptes !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lors du mercato estival 1996, Zinedine Zidane avait acté son divorce avec Bordeaux afin d'être transféré à la Juventus Turin pour environ 5M€. Et le meneur de jeu de l'équipe de France avait profité d'une interview pour régler ses comptes avec Alain Afflelou, le président girondin de l'époque avec qui l'histoire s'est très mal terminée.

Après avoir fait ses classes à l'AS Cannes puis aux Girondins de Bordeaux où il s'est révélé aux yeux de l'Europe avec un gros parcours en coupe UEFA, Zinedine Zidane décidait de relever un nouveau challenge avec son transfert pour la Juventus Turin avoisinant les 5M€ en 1996. Et il semblerait que le divorce entre le meneur de jeu de l'équipe de France et le président bordelais, Alain Afflelou, se soit passé de manière assez houleuse à cette époque.

Zidane et son départ de Bordeaux Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE en août 1996, Zinedine Zidane évoquait sa séparation avec le club girondin : « Si Bordeaux me manque ? Beaucoup, oui. Pas l'équipe, parce que j'ai fait le choix de partir, mais je m'aperçois que je suis très attaché à cette ville, je me sentais bien là-bas », confiait le numéro 10 des Bleus, qui a visiblement vécu un divorce assez compliqué avec la direction bordelaise de l'époque.