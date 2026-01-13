Zidane humilié en privé, la scène surréaliste !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Zinedine Zidane a snobé l'OM en 1992 pour évoluer sous les ordres de Rolland Courbis comme il le racontait à L'Equipe 30 ans plus tard en 2022. Pendant ses deux années passées avec Coach Courbis qui s'est éteint ce lundi, Zidane a connu un moment de honte en pleine causerie d'avant-match raconté par son ami Christophe Dugarry. La réaction de l'ancienne voix de RMC a fait un tabac. Explications.

Proche de Zinedine Zidane qu'il a commencé à côtoyer à Bordeaux lors des quatre saisons passées chez les Girondins par l'icône du football français entre 1992 et 1996, Christophe Dugarry a profité de l'émission spéciale de ce lundi 12 janvier consacrée par Rothen s'enflamme à la disparition de Rolland Courbis. Coach Courbis s'est éteint à 72 ans entouré de ses proches.

«Tout le monde se retourne et c'était Zizou qui fait un pet» Ce lundi soir, Christophe Dugarry a voulu raconter le personnage qu'était Rolland Courbis. Une personnalité à part entière comme l'atteste cette anecdote assez folle au sujet d'un jeune Zinedine Zidane à Bordeaux. « J'ai une anecdote sur ses discussions d'avant-match, ses causeries. On était à Bordeaux dans le vestiaire. Quand il parlait, il avait la chemise un peu ouverte, il s'énervait, devenait tout rouge et puis il tape fort sur la table. A un moment, il y a un calme et là, tu entends un pet. Et là, tout le monde se retourne et c'était Zizou qui fait un pet ».