Zidane humilié en privé, la scène surréaliste !

Zinedine Zidane a snobé l'OM en 1992 pour évoluer sous les ordres de Rolland Courbis comme il le racontait à L'Equipe 30 ans plus tard en 2022. Pendant ses deux années passées avec Coach Courbis qui s'est éteint ce lundi, Zidane a connu un moment de honte en pleine causerie d'avant-match raconté par son ami Christophe Dugarry. La réaction de l'ancienne voix de RMC a fait un tabac. Explications.
Proche de Zinedine Zidane qu'il a commencé à côtoyer à Bordeaux lors des quatre saisons passées chez les Girondins par l'icône du football français entre 1992 et 1996, Christophe Dugarry a profité de l'émission spéciale de ce lundi 12 janvier consacrée par Rothen s'enflamme à la disparition de Rolland Courbis. Coach Courbis s'est éteint à 72 ans entouré de ses proches.
«Tout le monde se retourne et c'était Zizou qui fait un pet»
Ce lundi soir, Christophe Dugarry a voulu raconter le personnage qu'était Rolland Courbis. Une personnalité à part entière comme l'atteste cette anecdote assez folle au sujet d'un jeune Zinedine Zidane à Bordeaux. « J'ai une anecdote sur ses discussions d'avant-match, ses causeries. On était à Bordeaux dans le vestiaire. Quand il parlait, il avait la chemise un peu ouverte, il s'énervait, devenait tout rouge et puis il tape fort sur la table. A un moment, il y a un calme et là, tu entends un pet. Et là, tout le monde se retourne et c'était Zizou qui fait un pet ».
«Le principal, c'est que tu ne te chies pas dessus ce soir»
Pendant cette causerie d'avant-match interrompue par le pet de Zinedine Zidane, Rolland Courbis ne s'en est pas pris à celui qu'il avait surnommé Zizou et, dans du Courbis dans le texte, a fait rire l'auditoire avec une punchline bien sentie. « Je ne sais pas ce qui s'est passé, il a voulu faire un tout petit pet et c'est sorti bien plus fort. Et là, c'est le calme plat. Tout le monde se retourne vers Zizou, Rolland aussi qui était rouge comme une écrevisse. Il le regarde et lui dit : « le principal, c'est que tu ne te chies pas dessus ce soir ». Une barre de rire dans le vestiaire, et c'était parti. Je me souviendrai toute ma vie des têtes de Zizou et de Rolland ».