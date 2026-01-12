Zinedine Zidane avec Dembélé, la photo sort !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant plusieurs années que Zinedine Zidane est l'un des visages et des ambassadeurs d'Adidas. Le marque aux trois bandes peut également compter sur Lionel Messi, Lamine Yamal ou encore Ousmane Dembélé pour être représentée à travers le monde. Des stars qu'Adidas a d'ailleurs décidé de réunir pour une occasion spéciale.

Ce lundi 12 janvier, Adidas a célébré un anniversaire particulier. En effet, la marque aux 3 bandes a célébré les 25 ans de son partenariat avec la Ligue des Champions, dévoilant pour l'occasion un ballon spécial qui sera utilisé d'ailleurs lors des deux prochaines journées de C1. Et voilà que pour cet évènement spécial, Adidas a décidé de mettre les petits plats dans les grands.

Les ambassadeurs de prestige d'Adidas ! En effet, à l'occasion du 25ème anniversaire du partenariat avec la Ligue des Champions, Adidas a fait appel à ses plus grands ambassadeurs. C'est ainsi qu'un cliché a été diffusé où on peut refuser certaines des plus grandes stars de la planète football représentées par Adidas. Zinedine Zidane, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Toni Kroos et Mohamed Salah sont ainsi tous sur la photo.