Zinedine Zidane avec Dembélé, la photo sort !

Cela fait maintenant plusieurs années que Zinedine Zidane est l'un des visages et des ambassadeurs d'Adidas. Le marque aux trois bandes peut également compter sur Lionel Messi, Lamine Yamal ou encore Ousmane Dembélé pour être représentée à travers le monde. Des stars qu'Adidas a d'ailleurs décidé de réunir pour une occasion spéciale.
Ce lundi 12 janvier, Adidas a célébré un anniversaire particulier. En effet, la marque aux 3 bandes a célébré les 25 ans de son partenariat avec la Ligue des Champions, dévoilant pour l'occasion un ballon spécial qui sera utilisé d'ailleurs lors des deux prochaines journées de C1. Et voilà que pour cet évènement spécial, Adidas a décidé de mettre les petits plats dans les grands.
Les ambassadeurs de prestige d'Adidas !
En effet, à l'occasion du 25ème anniversaire du partenariat avec la Ligue des Champions, Adidas a fait appel à ses plus grands ambassadeurs. C'est ainsi qu'un cliché a été diffusé où on peut refuser certaines des plus grandes stars de la planète football représentées par Adidas. Zinedine Zidane, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Toni Kroos et Mohamed Salah sont ainsi tous sur la photo.
Zidane, Dembélé et Messi à l'honneur !
« Depuis 25 ans, il a été présent lors des moments les plus inoubliables de la compétition : la volée de Zinédine Zidane lors de la finale de 2002, les éclairs de génie de l'ère Lionel Messi et d'innombrables autres moments qui sont entrés dans les annales du football mondial. Pour commémorer cet héritage, adidas a réuni des légendes passées, présentes et futures de l'UEFA Champions League dans une série d'images. Zidane, Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal apparaissent unis autour du ballon qui a été au centre de leurs moments déterminants, représentant 25 années emblématiques d'histoire et les générations à venir », peut-on lire dans le communiqué d'Adidas pour la sortie de ce ballon spécial pour la Ligue des Champions.