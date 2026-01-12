Kylian Mbappé : Punition en public, le retard qui fait mal !

Amadou Diawara

Remis de son entorse du genou gauche, Kylian Mbappé a fait son grand retour ce dimanche. En effet, le numéro 10 du Real Madrid est entré en jeu à la 76ème minute lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Comme l'a avoué Xabi Alonso, il voulait initialement lancer Kylian Mbappé avant le troisième but du Barça.

Présent en conférence de presse d'après-match ce dimanche, Xabi Alonso a avoué que ses plans étaient tombés à l'eau à cause du but victorieux de Raphinha.