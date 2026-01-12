Kylian Mbappé : Punition en public, le retard qui fait mal !

Remis de son entorse du genou gauche, Kylian Mbappé a fait son grand retour ce dimanche. En effet, le numéro 10 du Real Madrid est entré en jeu à la 76ème minute lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Comme l'a avoué Xabi Alonso, il voulait initialement lancer Kylian Mbappé avant le troisième but du Barça.
Le 31 décembre, le Real Madrid a annoncé que Kylian Mbappé souffrait d'une entorse du genou gauche. Supposé manquer trois semaines de compétition, le numéro 10 de Xabi Alonso a finalement signé son grand retour plus tôt que prévu. En effet, Kylian Mbappé a disputé quelques minutes lors de la finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone.
Real Madrid - FC Barcelone : Kylian Mbappé a signé son grand retour
Lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, programmé ce dimanche, Kylian Mbappé est entré en jeu à la 76ème minute. Toutefois, le club blaugrana avait pris l'avantage trois minutes plus tôt (3-2). Présent en conférence de presse d'après-match ce dimanche, Xabi Alonso a avoué que ses plans étaient tombés à l'eau à cause du but victorieux de Raphinha.
«Kylian devait entrer juste avant que nous encaissions le troisième but»
« Kylian (Mbappé) devait entrer juste avant que nous encaissions le troisième but. Nous voulions qu’il crée un déséquilibre, une menace, qu’il combine avec nous entre les lignes et dans les espaces. Il nous l’a apporté un peu plus tard. C’est dommage que nous soyions déjà menés au score, mais nous voulions presser avec lui en attaque. Il n'était pas prêt à débuter avec l'intensité que le match allait avoir, et c'est ce que nous avons décidé », a regretté Xabi Alonso, l'entraineur du Real Madrid.