Mercato - PSG : Arsenal en contact avec un joueur parisien, «ça fait réfléchir»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a toujours attiré l'oeil des grands clubs étrangers pour ses jeunes talents issus du centre de formation, et ce même avant l'arrivée du Qatar en 2011. Trois ans auparavant, Arsenal avait d'ailleurs tenté de recruter un jeune titi du PSG, et ce dernier avoue avoir sérieusement songé à quitter le Parc des Princes pour signer chez les Gunners.

Les faits remontent à l'été 2008, alors que le PSG traversait une période très compliquée sur le plan sportif et vivait ses dernières années avant d'être racheté par le Qatar. Le club de la capitale faisait plus facilement émerger en équipe première des jeunes éléments prometteurs issus de son centre de formation, et l'un d'entre eux avait justement tapé dans l'oeil d'Arsenal. Il s'agissait de Clément Chantôme, l'ancien milieu de terrain du PSG qui était âgé à cette époque de 20 ans à peine.

«T’en as rien à br*nler» : Le PSG provoque une scène «surréaliste» https://t.co/NQLmZdbNBt — le10sport (@le10sport) March 7, 2026

« J'avais rencontré Arsène Wenger plusieurs fois » Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE en août 2024, Clément Chantôme était revenu sur cet intérêt d'Arsenal, et l'ancien titi du PSG avoue avoir sérieusement songé à rallier le club anglais : « Un transfert qui a failli se faire ? Celui à Arsenal l'été 2008, j'avais rencontré Arsène Wenger plusieurs fois mais Alain Cayzac (président du PSG à l'époque) a bloqué l'opération car je venais de signer un beau contrat. La perspective d'y jouer, quand on sait le nombre de Français qui y ont brillé, forcément, ça fait réfléchir, j'aurais bien aimé », confie Chantôme, qui avait finalement quitté le PSG pour la première fois lors de la saison 2013-2014, à l'occasion d'un prêt à Toulouse.