Kylian Mbappé craque en direct, la scène surréaliste !

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le Real Madrid et le FC Barcelone se sont disputés la finale de la Supercoupe d'Espagne. Entré en jeu en fin de match, Kylian Mbappé n'a pas pu empêcher son équipe de perdre face au Barça. Visiblement remonté, le numéro 10 de Xabi Alonso a refusé que ses coéquipiers et lui fassent une haie d'honneur pour les Blaugrana.

Tombeur de l'Atlético de Madrid ce jeudi, le Real Madrid a composté son billet pour la finale de la Supercoupe d'Espagne. Opposé au FC Barcelone ce dimanche soir, la Maison-Blanche s'est inclinée 3-2.

Supercoupe d'Espagne : Real Madrid 2-3 FC Barcelone Guéri de son entorse du genou gauche, Kylian Mbappé a fait son grand retour contre le FC Barcelone. En effet, le numéro 10 du Real Madrid est entré en jeu à la 76ème minute de jeu lors du Clasico. Et alors que son équipe a perdu contre le Barça, Kylian Mbappé n'a pas pu cacher sa colère.