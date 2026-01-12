Zinedine Zidane : Un humoriste condamné par la justice !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour soutenir la candidature du Qatar pour l’organisation de la Coupe du monde 2022, Zinedine Zidane avait reçu un très joli chèque. Mais voilà que cela avait fait polémique. L’humoriste, Christophe Alévêque, avait alors tenu des propos très durs à l’encontre de la gloire du football français. Mais voilà que Zidane avait décidé de contre-attaquer en saisissant la justice.

En 2011, Christophe Alévêque avait sèchement dézingué Zinedine Zidane à propos de son statut d’ambassadeur du Qatar pour la Coupe du monde. Rémunéré pour cela, l’ancien du Real Madrid avait alors pris cher de la part de l’humoriste. « Des mecs comme Platini et Cantona prouvent qu'un footballeur peut avoir plus de deux neurones (...) L'exception c'est Zidane, qui est co* comme une bi**. Ce mec est un panneau publicitaire qui a trois neurones. Qui, maintenant, profite de son image à outrance. Pour moi, c'est une forme de prostitution. Ce mec est une pu** ! (...) Qu'il crève dans le yaourt », avait-il lâché.

« M. Zidane a décidé de se défendre » Le fait est que ces propos de Christophe Alévêque sur Zinedine Zidane n’ont pas été sans conséquence. En effet, dans la foulée, le champion du monde 98 avait contre-attaqué en trainant l’humoriste devant la justice. « M. Zidane a décidé de se défendre parce que les termes utilisés dans cet article sont extrêmement durs et outranciers. Il est considéré comme une pute, on dit de lui qu'il n'a que trois neurones. C'est inadmissible. Nous ne sommes plus dans l'humour, dans la plaisanterie, mais on attaque la personne dans sa dignité. Les termes utilisés sont ignobles pour n'importe qui. Pas seulement pour M. Zidane. Il faudra trouver des solutions concrètes pour que la dignité et l'honneur de M. Zidane soient rétablis en France », annonçait en 2011, Me Brusa, avocat de Zidane, pour RMC.