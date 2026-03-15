Mercato - PSG : Il annonce déjà le prochain transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival pourrait bien être assez agité du côté du PSG, et notamment dans le sens des départs. La direction du club de la capitale, visiblement agacée par l'attitude d'un de ses joueurs actuels, serait arrivé à bout de patience et envisagerait d'ores et déjà de vendre cet élément prometteur de l'effectif du PSG. Explications.

A quoi faut-il s'attendre pour le prochain mercato estival du PSG ? Difficile d'y voir très clair pour l'instant sur les intentions de Luis Campos, que ce soit dans le sens des arrivées ou même celui des départs. Le directeur sportif du club de la capitale négocie un certain nombre de prolongations de contrat depuis quelques mois, et il semblerait que la situation avec l'un des joueurs du PSG soit arrivée à un point de non-retour : Senny Mayulu (19 ans).

Changement total à Paris : Il veut «rivaliser» avec le PSG ! https://t.co/Z5ZscGFjMf — le10sport (@le10sport) March 14, 2026

« C'est le club qui propose, le joueur accepte ou non » Dans un chat avec les internautes du Parisien, le journaliste Dominique Séverac évoque dans un premier temps la manière dont fonctionnent les dirigeants du PSG concernant les prolongations de contrat : « Vous savez les négociations, c'est une question de timing et d'agenda. On ne peut pas négocier avec tous les joueurs en même temps. Voilà pour la forme. Pour le fond, c'est une question d'argent une revalorisation. C'est le club qui propose et après le joueur accepte ou non. S'il n'est pas d'accord, il demande plus et voit. S'il est d'accord, il prolonge », explique-t-il, avant d'annoncer le départ probable de Sennu Mayulu l'été prochain puisqu'il n'est toujours pas parvenu à trouver un accord avec le PSG pour sa prolongation.